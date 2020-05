Wim Lybaert oefent zijn kapperskunsten op Dieter Coppens in ‘De Columbus’ DBJ

00u00 0 TV In 'Down The Road' is hij het gewend om zelf reisleider te spelen, maar dit keer mag Dieter Coppens (42) op de passagiersstoel plaatsnemen. Samen met Wim Lybaert (51) en zijn Columbus trekt hij op roadtrip door Oost-Europa. De twee vieren feest met de lokale bevolking, maar Coppens waagt zich ook aan een knipbeurt bij kapper Wim.

"Eén keer heb ik het haar van mijn dochter recht proberen te knippen", zegt Wim. "Maar dat was allesbehalve recht." Toch zet Dieter zich in de geïmproviseerde kappersstoel. Zijn uitzicht, voor een kerkje op de top van een Sloveense heuvel, is er alvast eentje om niet te vergeten. Wim gaat wild tekeer met zijn schaar, maar is duidelijk tevreden over zijn werk. "Mocht ik een vrouw zijn, ik zou het wel weten", knikt hij goedkeurend.

Eetfestijn

De vierdaagse roadtrip leidt Lybaert en Coppens door Hongarijë, Kroatië en Slovenië. Op zoek naar een slaapplaats, belandt het duo in het huis van de Kroatische Marco, die hen spontaan uitnodigt voor een feest en hen trakteert op charcuterie van eigen koeien en zelfgemaakte wijn. "Ik heb zeker twintig stukken spek gegeten", zegt een rondgegeten Wim 's avonds in bed. De Columbus rijdt de volgende weken nog uit met zanger/tatoeëerder Tijs Vanneste en actrice Maaike Cafmeyer aan boord. Eerder kwamen Lieven Scheire, Ingeborg en Tom Van Dyck al aan bod. (JDB)

'De Columbus’, morgen 20.10 uur op Eén