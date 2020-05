Wim Lybaert en Ingeborg hardhandig weggejaagd in Tsjechië tijdens opnames ‘De Columbus’ DBJ

07 mei 2020

00u00 2 TV Het was even schrikken voor Wim Lybaert (51) en zijn gaste Ingeborg (53). Op de derde dag van hun roadtrip werden ze in alle vroegte hardhandig uit de Columbus gelicht door twee boze Tsjechen. "We waren ons van geen kwaad bewust."

Het gebeurde wel eens eerder dat Wim Lybaert en zijn gasten worden verzocht om de Columbus te verplaatsten, maar zo bruut als vanavond gebeurde dat nog nooit. Na een overnachting op een prachtige weide met zicht op een uitgestrekt Tsjechisch meer, komt er 's morgens in een razende vaart en luid claxonnerend een 4x4 aangestormd. Twee woedende heren stappen uit om Wim en Ingeborg weg te jagen, bevelend dat het "schneller" moet. In pyjama maakt het tweetal zich uit de voeten. "Dat was echt verschieten", vertelt Wim achteraf.

Een paard nadoen

De Columbus bevond zich op verboden terrein. "We stonden blijkbaar op een waterwinningsgebied en de minste lek in de bus had voor vervuiling kunnen zorgen. Omdat we nergens een verbodsbord hadden gezien, waren we ons van geen kwaad bewust. Na die aanvaring zijn we meteen vertrokken."

Lybaert was behoorlijk van slag. "Zonder het te weten reed ik aan de verkeerde kant van de weg en mijn schouders waren helemaal verkrampt. Gelukkig had Ingeborg enkele trucjes om die terug los te maken, zoals een paard nadoen. (lacht) Dat gebruik ik nu nog steeds."

'De Columbus’, 20.20 uur op Eén



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.