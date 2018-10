Wim Helsen zoekt nieuw huisdier voor ‘Winteruur’ KD

26 oktober 2018

16u43

Bron: VRT 0 TV Wim Helsen (50) zoekt een opvolger voor de overleden Boris, de hond die steevast te zien was in het programma ‘Winteruur’. In het nieuwe seizoen zal een ander dier Wim vergezellen. Wat het zal worden, is nog niet duidelijk.

Vanaf 29 oktober is het nieuwe seizoen van ‘Winteruur’ te zien op Canvas. Naast nieuwe gasten zal er ook een nieuwe sidekick te zien zijn. Wims trouwe viervoeter Boris overleed eerder dit jaar en wordt nu opgevolgd. Of het terug een hond wordt, is nog niet zeker. Op maandag 29 oktober zal Wim rond de middag op Facebook bekendmaken wie de nieuwe sidekick wordt. De voorbije weken testte Wim diverse compagnons uit.

(lees verder onder de video’s)

Wordt het Seamus, de vis?

Kiest Wim voor een fret?

Of wordt het deze meneer?

Een papegaai behoort natuurlijk ook tot de opties.

Of kiest Wim toch voor meneer Van Vlimmeren, de slang?

Nadat Wim zijn keuze maakt, is het Alex Callier van Hooverphonic die daarna als eerste kennis met het nieuwe tv-dier maakt. Fatma Taspinar, Marnix Peeters en Cathérine Vandoorne zijn de andere weekgasten die naast Wim op de sofa komen zitten. Het concept blijft hetzelfde: de gasten brengen een korte tekst mee die een bijzondere betekenis voor hen heeft. Wim polst naar de reden waarom zijn gasten juist die tekst gekozen hebben, wat ze erin lezen en wat hij voor hen betekent.