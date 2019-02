Wim De Smet (38), de man achter ‘Dertigers’: "Mijn vrienden herkennen zich voortdurend in de personages" Jolien Boeckx

00u00 1 TV Met 2,1 miljoen online views en dagelijks 670.000 kijkers op tv is 'Dertigers' dé succesreeks van het moment. Het brein erachter? Wim De Smet: een 38-jarige Antwerpenaar met een hechte vriendengroep die ontstond in zijn studententijd. Klinkt bekend, hé? "Nooit verwacht dat het zo zou aanslaan én dat er een tweede seizoen zou komen"

Pieter, Saartje, Nora, Alex, Tinne en Bart gunnen ons vandaag en morgen nog een laatste blik in hun vriendengroep. Wanneer we hen terugzien? "Dat weten we zelf nog niet", lacht regisseur en bedenker Wim De Smet. "Maar we zijn wel al volop bezig met het tweede seizoen. Ik zit al drie weken met ons team samen om nieuwe verhaallijnen te schrijven. Nu is het enkel nog wachten op de draaidagen."

Het tweede seizoen zal eveneens 24 afleveringen van 25 minuten bevatten. "Er komen nieuwe conflicten en ook weer nieuwe kleinere personages. En ongetwijfeld zijn er opnieuw enkele relaties", vertelt Wim.

In zetel bij Tinne en Bart

"Ik had nooit verwacht dat seizoen één zo'n succes zou worden", zegt Wim. "Ik herinner mij nog goed dat ik bij Tinne en Bart - niet de twee hoofdpersonages, twee van mijn vrienden heten óók zo (lacht) - in de zetel zat en zei dat het mij een plezier zou doen als er 400.000 mensen zouden kijken." Dat werden er uiteindelijk gemiddeld 670.000.

De VRT bood de reeks ook integraal aan op het eigen YouTube-kanaal en op VRT NU. "Van de online kijkers komen er nog eens zo'n 2,1 miljoen views bij. Uiteraard had ik dat in het diepste binnenste van mijn zieltje gedroomd, maar nu het effectief zo is, kan ik het amper geloven. Want 'Dertigers', Wim noemt het zijn "baby", was vooraf een serieuze gok. Vooral omdat de verhaallijnen zo alledaags zijn en er geen bekende acteurs meespelen. "Mocht het geflopt zijn, had ik mij waarschijnlijk een maand lang verstopt op een berg in Nepal. Maar het is dus anders uitgedraaid. Gelukkig maar."

Roken als Alex

Zijn vrienden, op wie de reeks geïnspireerd is, zijn even blij met het succes. Ook Wim studeerde in Antwerpen en hield aan zijn kotleven een hechte vriendengroep over die vandaag al vijftien jaar standhoudt. "Maar de personages zijn niet letterlijk neergezet hoe mijn vrienden zijn. Al dénken ze wel dat ze zichzelf overal in herkennen. 'Ah, dat heb je uit mijn leven gehaald, hé?', vragen ze dan. Of ook: 'Die Alex en Elias: dat zijn écht jij en jouw lief. Want hij rookt ook buiten en laat dan de deur openstaan'", lacht Wim. De grote kapstokken, zoals de overleden vriend die jaren na zijn dood nog voor discussie zorgt in de groep, verzon hij zelf. "Ik ben op een dag wakker geworden met het idee van een 35-jarige gast wiens leven om zeep is, die in een lege platenwinkel woont en een baard heeft. Pieter was geboren. Dan ben ik verder beginnen te zoeken: welke vrienden heeft hij en hoe staan die in het leven? Ik heb dat samen met mijn team aangevuld met dingen uit ons eigen leven, onze vriendengroepen en families. We hebben alles in een mixer gegooid en dit is het resultaat. Maar mij volledig terugvinden in één personage? Nee, dat kan ik niet. In iedereen zit wel iets van mij, denk ik."

'Veertigers'

Wim is geen nobele onbekende in het tv-wereldje. Al vijftien jaar is hij bezig als regisseur, reporter en eindredacteur, eerst met reality. "Ik heb Franske nog aan Wendy Van Wanten geholpen in 'Wie wordt de man van Wendy?'", lacht hij. "En via 'Met vier in bed' heb ik zowat alle B&B's in Europa gezien. Ik ben ook nog reporter geweest bij 'Temptation Island', maar vijf jaar geleden ben ik in de fictie gerold door de Ketnet-reeks 'D5R'. Ik deed er de regie. Eigenlijk een beetje hetzelfde concept als 'Dertigers', maar dan voor jongeren. Omdat 'D5R' zo goed scoorde, vroegen ze mij bij Warner Bros of ik niks gelijkaardigs kon verzinnen voor volwassenen."

Of hij ook nog zin heeft in een derde seizoen? "Ik ben nog twee jaar een dertiger, dus in principe kan ik de reeks nog twee jaar maken. Daarna misschien 'Veertigers'..."

