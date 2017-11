Willy Sommers voelt zich schuldig tegenover zijn dochter: "Ik zag haar vroeger nooit" Redactie

Willy Sommers verontschuldigt zich bij zijn dochter in 'De Laatste 24 Uur'. Als er één les is die Willy Sommers in 'De laatste 24 uur' heeft geleerd, is het dat hij meer tijd moet vrijmaken voor zijn kinderen Annemie (35), Luna (15) en Luka (11). En dat is net wat Nathalie Meskens hem op zijn laatste dag op aarde laat doen. Willy biedt zelfs zijn excuses aan bij dochter Annemie, die hij vroeger nooit zag.

"Al jaren word ik meegesleept door de euforie van mijn job. Op mijn 65ste doe ik het nog altijd met veel plezier. Maar voor mijn gezin heb ik in mijn leven misschien wel te weinig tijd gemaakt", zegt Willy.

“Iedereen weet intussen dat Annemie een dochter uit een eerdere relatie is, maar dat achttien jaar lang stilhouden, was enorm zwaar”, zegt klinkt het. “Toen Annemies moeder en ik uiteen­gingen, maakten we de afspraak om haar te verzwijgen voor het publiek. Het waren andere tijden, ik had schrik om fans te verliezen als het zou uitkomen. Amper twee keer heb ik Annemie gezien: bij haar geboorte en toen ze 8 of 9 jaar was. Toen kwam ze na een optreden in Geraardsbergen naar mij: Naar het schijnt ben jij mijn papa. En weg was ze. Al die jaren dacht ik dat ze ooit voor mijn deur zou staan. Maar dat gebeurde niet.” Nu hebben de twee gelukkig wél een goede band. Annemie zelf geen haar vader graag een tweede kans. “Er is nog veel dat we elkaar kunnen vertellen. Dat hoop ik toch, want ik kreeg de tranen in mijn ogen toen ik me inbeeldde dat dit écht papa’s laatste 24 uren waren.”