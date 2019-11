Willy Sommers over de ‘geheime’ dochter die hij 18 jaar niet zag: “‘Naar het schijnt ben jij mijn papa’, zei een kindje plots” MVO/DBJ

25 november 2019

09u36 1 TV Willy Sommers (67) vertelt er volgens programmamaker Eric Goens niet graag over, maar iedereen kent het verhaal: over zijn dochter Marianne die hij achttien jaar lang niet heeft gezien. Alleen weten we niet hoe het precies is verlopen en hoe hij daarmee heeft omgegaan. In ‘Het Huis’ vertelt Willy voor het eerst openhartig over die situatie.

“Mijn ouders wisten het wel”, klinkt het bij Willy. “Mijn moeder heeft het toch een paar keer gezegd: hoe is het met Annemieke? Dan zei ik ‘goed’, want ik kreeg wel elk jaar foto’s door van Truus (de mama van Annemie, nvdr). Zo zag ik die evolutie." Uitstallen op kantoor durfde hij ze niet. “Die lagen in een geheime schuif. Maar ik keek er wel vaak naar. Zo zag ik haar elk jaar wat veranderen.” Willy vertelt dat als er iemand hem naar zijn dochter had gevraagd, hij zeker de waarheid had verteld. “Maar niemand heeft mij er ooit naar gevraagd, zelfs mijn vrienden niet.”

Willy herinnert zich de dag dat hij zijn dochter voor het eerst ontmoette nog levendig. “Ik had een optreden in het provinciaal domein de Gavers in Schendelbeke”, vertelt Willy. “Na het optreden stonden er een hele hoop kinderen rond mij voor een foto of een handtekening, waarvan er eentje zei: ‘Naar het schijnt ben jij mijn papa’. Ik had Marianne toen niet meer gezien sinds de geboorte, dat was acht jaar daarvoor. Nadien verdween het meisje terug in de massa en kon ik haar niet meer vinden.”

‘Het Huis’ met Willy Sommers, dinsdag 26 november om 20u40 op één.