Willy Sommers onderging een hartoperatie: “Ik heb me zorgen gemaakt” SDE/KD

14 november 2019

06u00

Bron: VTM 36 TV Willy Sommers was te gast in ‘Wat een Dag’ en dus voorzag presentator Davy Parmentier enkele verrassingen. Al kwam de grootste verrassing van Willy zelf, want de zanger vertelde openhartig over zijn hartoperatie. “Ik heb me echt zorgen gemaakt”, geeft de geliefde volkszanger eerlijk toe in de show.

Ik was met de auto aan het rijden en opeens werd ik onwel achter het stuur. Ik dacht dat ik suiker nodig had en stopte om een wafel te eten en een cola te drinken, maar het ging niet over. De dag nadien ben ik naar de huisdokter gegaan, maar alles was in orde”, vertelt Willy. De zanger werd doorverwezen naar een cardioloog en kwam bij dokter Brugada terecht. Hij zag ritmestoornissen in de linkerbovenkamer van het hart en stelde voor om een cryoablatie uit te voeren. “Sindsdien heb ik geen last meer.”

Eind goed al goed voor de zanger, maar toen hij naar het operatiekwartier werd gebracht had hij toch even een opstoot van panische angst. “Wat als dit slecht afloopt? Ik ben met niks in orde qua testament en dergelijke”, bedacht Willy zich. “Als er met mij iets gebeurt, moet ik maken dat mijn gezin in de toekomst ook veilig is. Ik heb me toen echt zorgen gemaakt.” Het gezin van de zanger is gelukkig nog compleet en dochter Luna kwam haar vader verrassen met een cover van ‘Als een leeuw in een kooi’.

Dinsdag lanceerde Davy ook een oproep voor fans van Willy om naar de uitzending af te zakken. De zanger had de oproep gezien, maar vreesde dat er maximum twintig fans naar de studio zouden komen. Maar dat bleek niet zo te zijn. Op de tonen van ‘Laat de zon in je hart’ kwam een hele stoet enthousiastelingen de studio binnen gedanst. “En ik ken iedereen”, lachte een opgetogen Willy.