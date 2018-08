Willy en Anne presenteren nog één keer 'Tien Om Te Zien': "Alsof we nooit zijn weggeweest" JOBG

08 augustus 2018

00u00 0 TV Een flashback naar de nineties voor Willy Sommers (65) en Anne De Baetzelier (53). Het iconische tv-duo mocht gisteren nog eens plaatsnemen in het originele decor van 'Tien Om Te Zien' voor de opnames van de nieuwe reeks 'Studio Tarara'. En dat natuurlijk in een bijbehorende - en intussen lachwekkende - outfit. "Dit voelt als thuiskomen. Wanneer komt die comeback er?"

Voor wie 'Tien Om Te Zien' enkel kent van de zomershows op de dijk in Blankenberge: het programma begon in 1989 als een wekelijkse vaste waarde op VTM, dat gewoon binnen in de studio werd opgenomen. Vanaf begin '90 gebeurde dat een kleine tien jaar lang in de Leuvense Studio Manhattan, ondertussen de vaste stek van 'Thuis'. "Maar het is hier nog geen haar veranderd tegenover vroeger. De parking is hetzelfde, de kleedkamers, de gang, tot zelfs de meubels in de bar: fantastisch", zeggen Willy en Anne, die er gisteren voor het eerst in bijna 20 jaar kwamen. De opnames van de nieuwe tragikomische reeks 'Studio Tarara' - over de gouden jaren van VTM eind vorige eeuw, en volgend jaar te zien op de zender - zijn momenteel volop bezig. Regisseur en bedenker Tim Van Aelst wilde per se een scène over 'Tien Om Te Zien' erin met het enige echte presentatieduo uit de gloriejaren. Zij kondigden zoals vanouds de acts aan, en gisteren was dat Koen De Graeve in een glansrol. "Al was er één voorwaarde", vertelt Anne. "Mijn haar mocht niét geknipt worden zoals toen. (lacht) Gelukkig stelde Tim een pruik voor."

Jullie hebben niet lang moeten nadenken?

