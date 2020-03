William Boeva vertelt in ‘Vandaag' over deelnemer met dwerggroei uit ‘De Mol’: “Het is een eerste stap” SDE

10 maart 2020

23u08

Bron: VRT 0

William Boeva vertelt in ‘Vandaag' over Christian, de mollenvanger met dwerggroei. Dat een van de kandidaten de opmerking maakte: “Zeg, mogen we Christian niet in de lucht gooien", schoot bij William in het verkeerde keelgat. “Da’s echt bruut”, zegt hij. “Maar er was veel over te doen op Twitter en dat wil ik counteren. Het is een eerste stap. Ik vind het heel cool dat er iemand met een beperking meedoet aan de Mol en dat hij al die proeven meedoet. Dat is een mooie stap. We zijn veel bezig met diversiteit en inclusie in de media. Dus dit is prachtig!”