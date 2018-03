William Boeva en Natalia gaan in duet in 'Beste Kijkers' KDL

06 maart 2018

13u25

Bron: Medialaan 0 TV Op woensdag 7 maart wordt de studio van 'Beste Kijkers' omgetoverd tot boksarena. Niemand minder dan de strijdvaardige Natalia, die binnenkort zal vechten om de eer in 'Boxing Stars', vergezelt Tine Embrechts voor een flinke portie girlpower. Ook Sven De Ridder heeft een 'vechtersbaasje' meegebracht: William Boeva, die in zijn vrije tijd ook af en toe zijn bokshandschoenen aantrekt.

Wat voor nonsens krijg je als je de tekst van Natalia’s 'I’ve only begun to fight' door Google Translate gooit? Natalia demonstreert het in een uniek duet met William. Het resultaat van dat duet krijgen we woensdag te zien.

Maar er valt woensdag nog meer te lachen. Zo heeft Sven deze week een transformatie ondergaan: de wijsheid komt blijkbaar tegenwoordig in de vorm van een grote snor. Dat maakt hem wel een héél gemakkelijk slachtoffer...