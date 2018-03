Will Smith en Jimmy Fallon maken geniale remix van de beste tv-liedjes aller tijden SD

23 maart 2018

11u47

Bron: Kameraki 0

Het Amerikaans praatprogramma 'The Tonight Show' levert altijd mooie beelden op. Deze keer nodigt Jimmy Fallon Will Smith uit voor een live remix van enkele van de beste sitcom-themaliederen aller tijden, waaronder Wills eigen klassieker: 'The Fresh Prince of Bel-Air'.