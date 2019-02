Wilde momenten in ‘De Wereld Rond Met 80-jarigen’: reizigers staan oog in oog met een krokodil MVO

07 februari 2019

Het zal je maar overkomen, op een reis ineens oog in oog staan met een wilde krokodil. Het overkwam de 80-jarigen in Mexico. Gelukkig waren er ook nog wat kalmere momenten om te ontspannen! Al vieren die Margarita’s toch niet bij iedereen in de smaak...

Adi laat zich volledig gaan tijdens een schoonheidsbehandeling op het strand

De allereerste margarita valt niet bij iedereen in de smaak

“René duwde meer aan mijn poep dan aan die machine”