Wiesenthal Centre verontwaardigd over “verdraaiing” Holocaust door VRT Redactie

14 juni 2020

23u06

Bron: Belga 0 TV De directeur internationale relaties van het Simon Wiesenthal Centre heeft in een brief aan premier Sophie Wilmès zijn verontwaardiging geuit over "de verdraaiing van de Holocaust door de openbare omroep VRT in de tv-reeks ‘Kinderen van de Holocaust’". Dat laat het in Parijs gevestigde centrum weten.

"De VRT voice-over beweerde schandalig dat, in mei 1948, 'Joodse militanten bloedbaden pleegden in 20 Palestijnse dorpen, wat honderdduizenden Palestijnen ertoe bracht te vluchten'. Er wordt geen melding gemaakt van Arabische terreur en pogroms uit 1929 tegen joodse dorpen en steden in het hele Britse Palestijnse mandaatgebied", schrijft directeur dr. Shimon Samuels. Hij voegt onder meer artikels in onder andere The New York Times toe die berichten over de aanvallen tegen joodse bewoners in dit gebied.

Het Wiesenthal Centre merkt op dat "Holocaustvervorming om haat tegen Israël en de Joodse diaspora te zaaien, niet thuis hoort in een Belgische openbare omroeporganisatie.”

Het centrum dringt bij premier Wilmès aan op een "onderzoek en passende maatregelen, aangezien de VRT naar verluidt recidiveert met eerdere provocaties over joodse kwesties. "De VRT heeft geantwoord dat de reeks ‘Kinderen van de Holocaust’ door vier experts is beoordeeld. Ze zijn duidelijk geen experts in de joodse of Arabisch Palestijnse geschiedenis", stelt directeur Shimon Samuels.