Wie zou het zijn? Mogelijk 'oud' personage terug in ‘Grey's Anatomy’ TDS

10 augustus 2019

08u45

Bron: ANP 4 TV Met vijftien seizoenen achter de rug, reeks zestien in de startblokken en seizoen zeventien al aangekondigd, willen de makers van ‘Grey’s Anatomy’ alles uit de kast halen voor een spannend verhaal. De producenten van de populaire ziekenhuisserie zijn dan ook bezig een bekend personage terug te halen.

“Ik hoop iemand terug te brengen”, zei producente Krista Vernoff volgens verschillende Amerikaanse media tijdens een persconferentie. “Er is iemand van wie ik hoop dat diegene dit jaar terugkomt, maar het is echt onzeker. Ik doe mijn best.”

Om welk personage en om hoeveel afleveringen het gaat, wil Krista uiteraard nog niet verklappen. Wel vertelde ze dat er in de zestiende reeks, die vanaf 26 september te zien is in de Verenigde Staten, ook wat te lachen valt. “Er komen hele leuke en grappige dingen aan.”

‘Grey’s Anatomy’ is overigens de langstlopende ziekenhuisserie ooit. Het record stond hiervoor op naam van ‘ER’ (1994-2009), dat medische drama tikte de vijftien seizoenen aan.