Wie zingt er in 'The Masked Singer' als Duiveltje, Duiker, Aap, Otter en Monster?

24 augustus 2020

06u23 0 TV Vorige week kon u al kennismaken met de eerste drie kostuums waarin bekende Vlamingen verscholen zitten die straks gaan zingen in het VTM-programma 'The Masked Singer'. Vandaag worden daar de vijf andere vermommingen aan toegevoegd: Duiveltje, Duiker, Aap, Otter en Monster.



Goed om te weten is ook dat een vast 'speurteam' - bestaande uit Julie Van den Steen (28), Karen Damen (45), Jens Dendoncker (30) en een vierde wisselend panellid - mee gaat zoeken naar de identiteit van de personen in de pakken. Het is de bedoeling dat de BV's die wekelijks aantreden zo lang mogelijk hun geheim kunnen bewaren. Wekelijks moet er wel één kandidaat zijn identiteit onthullen en de wedstrijd verlaten.

Dit zijn de acht kostuums:

‘The Masked Singer' start op vrijdag 18 september, na de afloop van 'The Voice Kids'.

