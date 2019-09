Wie wordt de opvolger van Charlotte Leysen? Ketnet stelt vijf kandidaten voor TK

22 september 2019

09u51

Bron: VRT 0 TV Vandaag stelde Ketnet in ‘Kingsize Live’ de kandidaten voor die Charlotte Leysen willen opvolgen als Ketnet-wrapper. Deze vijf gaan de strijd aan.

Eind juni kondigde Charlotte Leysen aan dat ze na acht jaar stopt als Ketnet-wrapper. Ze deed toen een oproep naar nieuw talent. Uit honderden kandidaten gaan nu vijf kandidaten de strijd aan. De komende vier weken nemen ze het tegen elkaar op, waarna de Ketnetters uiteindelijk een winnaar zullen kiezen.

1. Aaron Blommaert

Aaron is 17 jaar en afkomstig uit Aalst. Hij is net begonnen aan zijn laatste jaar middelbaar. Hij was reeds op Ketnet te zien als Robin in de reeks 4eVeR, speelde de hoofdrol in Ketnet Musical: Kadanza en is één van de 5 jongens van de nieuwe boysband Bobby. Binnenkort is Aaron ook te zien in een musical over de val van de Berlijnse muur.

2. Dieter Janssens

Dieter is 21 jaar en komt uit Grimbergen. Hij is leerkracht lagere school, een jeugdmonitor in hart en nieren, bespeelt verschillende muziekinstrumenten, heeft goeie dansbenen en traint met zijn opa voor een marathon.

3. Esther Mwanu

Esther is afkomstig uit Laakdal. Ze is 21 jaar en studeert communicatiewetenschappen in Leuven. Esther is bezeten van dansen, is een heel rustig type met droge humor en heeft een hekel aan dt-fouten.

4. Tinneke Van Ransbeeck

Tinneke komt uit Meldert (Oost-Vlaanderen) en is 23 jaar. Ze is kinesist en begint nu aan opleiding radio aan het RITCS. Tinneke zit bij de scouts, is een globetrotter, speelt diatonische accordeon en is gek op folkmuziek.

5. Gloria Monserez

Gloria komt uit Wijgmaal, is 18 jaar en begint aan haar eerste jaar grafische vorming aan het KASK in Antwerpen. Ze is één van de Helden van Ketnet en woont op een boot.