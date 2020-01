Wie wint de 'Ben Crabbéker' voor flauwste woordspeling? TDS

08 januari 2020

00u00 0 TV Vanavond start op VTM een nieuw seizoen van 'Beste kijkers', waarin Nathalie Meskens (37, foto) haar panelleden de leukste en merkwaardigste fragmenten uit de actualiteit voorschotelt. Dit jaar reikt ze ook voor het eerst de 'Beste kijkers'-awards uit.

Wie had in 2019 'De beste onbedoelde humor'? Wie maakte 'De slimste mop'? En wie verdient de zogenaamde 'Ben Crabbéker' voor de allerflauwste woordspeling van het jaar? Vanavond kennen we alvast de favorieten van tafelgasten Jens Dendoncker, Lieven Scheire, Ruth Beeckmans en Herman Brusselmans. Daarnaast ontvangt Nathalie VTM-nieuwsanker Dany Verstraeten, die zijn mening over de gebeurtenissen van het afgelopen jaar - al zingend - zal geven.

Later in het seizoen komen onder anderen Danira Boukhriss Terkessidis, Lukas Lelie, Sven De Leijer en Kamal Kharmach langs.

'Beste kijkers’, VTM, 21.10 uur