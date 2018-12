Wie wint ‘Dancing with the Stars’? Deze BV’s verklappen hun favoriet SD

06 december 2018

Wie gaat er vrijdagavond naar huis met de trofee in ‘Dancing with the Stars’? VIER polste afgelopen zaterdag tijdens de Story Showbizz Awards alvast even bij enkele BV’s naar hun favoriet. Eén ding is duidelijk: de meningen zijn verdeeld.