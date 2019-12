Wie volgt Gert Verhulst op als baasje van Samson? 1 kans op 2 dat het in de familie blijft Jolien Boeckx

21 december 2019

00u00 64 TV Dé vraag die Samson-fans wakker houdt, wordt vandaag beantwoord: wie wordt het nieuwe baasje van Samson? Eén kans op twee dat dat een Verhulst blijft.

Dorian Liveyns (26)

Gerts beste vriend James Cooke wordt het al niet, zei James onlangs zelf nog. Maar over zijn verloofde Dorian Liveyns werd in alle talen gezwegen. Dorian is 26 jaar, musicalacteur én een graag geziene gast bij Studio 100. Zo zit Dorian in het ensemble van de spektakelmusical 40-45 en speelt hij er maar liefst negen verschillende rollen, vertolkte hij al twee seizoenen de rol van Willy in theaterproducties van Maya de Bij en was hij met gastrollen te zien in onder andere 'Prinsessia', 'Ghost Rockers' en de K3-film 'Love cruise'. Als Verhulst voor Dorian kiest, weet hij dat het concept van Samson minstens tien jaar safe is.

Op zijn zesde wist Dorian al dat hij musicalacteur zou worden, na een bezoekje aan de musical 'Pinokkio' van Studio 100. Dorian begon te zingen, nam danslessen en is daar nooit mee gestopt. Hij studeerde Woordkunst-Drama in Gent, volgde een zevende jaar Musical in Brussel en trok richting Nederland voor een opleiding Musicaltheater. Tijdens zijn stage in de musical 'Wickie de Viking' - óók van Studio 100 - leerde hij James kennen.

Marie Verhulst (24)

Een troonsoverdracht van vader op dochter, het zou mooi zijn. Én een slimme zet, want Marie (24) is opgegroeid met de pluche hond van haar papa - ze was amper drie maanden bij haar eerste kerstshow. Qua creativiteit lijkt ze bovendien als twee druppels water op haar vader. "Met hem meegaan naar repetities en opnames van 'Samson & Gert': ik deed niets liever als kind. Ik zat muisstil op een stoel te kijken, gefascineerd door hoe dat allemaal tot stand kwam." Marie studeerde aan het Lemmensinstituut af en zette haar eerste stapjes in de acteerwereld op haar 17de. Daarvoor zong ze zelfs al bij het Studio 100 kinderkoor. Ze speelde in 2012 een gastrol in de Studio 100-reeks 'ROX' en twee jaar later brak ze door met haar rol als Charlie in de jeugdserie 'Ghost Rockers'. Sinds mei vorig jaar is ze ook nog presentatrice en schermgezicht van Studio 100 TV. Dat Samson met haar een vrouwelijk baasje zou krijgen, geeft alle toekomstplannen meteen ook een nieuwe wind.

Viktor Verhulst (25)

Het scenario van de jaarlijkse kerstshow van Samson & Gert maakt hij al. Geen man die het toekomstige leven van het nieuwe baasje beter kan schetsen dan Viktor: 25 en net zoals zijn zus opgegroeid met Samson - op tv, maar ook in de coulissen. Niet onbelangrijk: Viktor ziet eruit als de jongere versie van zijn vader, wat het visuele plaatje helemaal doet kloppen. Maar kan en wil hij dat wel?, blijft de grote vraag. Want zingen hebben we Viktor nog nooit horen doen, acteren al evenmin. Tot nu toe hebben we hem alleen nog maar zien presenteren en dansen in 'Dancing With The Stars' - al gaf hij in dat tv-programma zelf toe daar niet bepaald voor in de wieg gelegd te zijn.

Ruth Beeckmans (37)

Als kind droomde Ruth Beeckmans (37) ervan om ooit in Samson & Gert mee te spelen. Een jaar geleden kwam die droom uit en vertolkte ze in de kerstshow de rol van Angelle, het nichtje van Alberto. Ze zette die rol met zo veel glans neer dat ze het van hondenkapster tot baasje van Samson kan schoppen. Acteren kan ze als de beste, zingen blijft ook voor ons een verrassing.

Alberto wil het liefst een bazinnetje

"Ten eerste is het Albertooo. En ten tweede hoop ik dat het nieuwe baasje een vrouw wordt. Dat zou voor wat verandering zorgen", vertelt Koen Crucke. Hij is de enige die überhaupt nog iets wil zeggen voor de grote onthulling van vadaag. "De kans dat iemand zijn mond voorbij zou spreken, is te groot natuurlijk. Het is net daarom dat wij als acteurs niets eens op de hoogte zijn van wie Gert gekozen heeft als zijn opvolger. Voor de bekendmaking wordt de zone waar het nieuwe baasje voorbij gaat wandelen in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs (waar de bekendmaking plaatsvindt, red.) afgesloten voor iedereen behalve Gert en zijn opvolger. Wij zijn superbenieuwd wie er uit de doos tevoorschijn gaat komen."

Wie het wordt, kan je vandaag live volgen op hln.be. De bekendmaking vindt plaats na de première van de afscheidsshow van Samson & Gert, rond 15 uur.