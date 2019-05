Wie valt af in ‘The Voice’ en wie behaalt de overwinning? Jolien Boeckx/SD

24 mei 2019

21u40 10 TV Momenteel wordt de finale van ‘The Voice' live uitgezonden. Wannes, Ibe, Fee en Bram strijden om de overwinning, maar slechts één iemand kan zich tot ‘The Voice van Vlaanderen 2019' kronen. Maar wie valt af? Volg het hier en bekijk alle optredens opnieuw.

Na een parcours van 16 weken, met gemiddeld 938.049 kijkers, brak vanavond hét moment van de waarheid aan. Een laatste keer haalden Wannes (16) en Ibe (17) van Team Koen, Fee (24) van Team Natalia en Bram (22) van Team Bart alles uit de kast om de beste te zijn en de meeste stemmen van kijkend Vlaanderen te ronselen. Want, enkel de kijkers bepalen wie er met de winst gaat lopen. Voor de eerste keer in de Voice-geschiedenis heeft coach Alex géén finalist. Vorig seizoen leverde hij met Luka Cruysberghs de winnaar nog, maar omdat enkel de kijkers dit jaar in de halve finale konden stemmen, viel zijn poulain Margarita net uit de boot. Alle vier brachten ze in de eerste ronde van de finale één nummer, waarvan het totaalplaatje - inclusief passend decor - van begint to einde klopte. Topfavoriet Ibe beet de spits af met het pakkende ‘Way Down We Go’ van Kaleo. Kippenvel op ieders arm als gevolg. “Ibe kan elk nummer in zijn kamp trekken en da’s een godsgeschenk als je dat kan. Van de vier finalisten is hij de enige die vanaf morgen een concert kan gaan geven”, sprak coach Koen trots.

Bram greep naar de hoge noten op ‘Take On Me’ van AHA, waarvan hij een geheel eigen versie maakte. Coach Bart was in zijn nopjes: “Deze versie is mooier dan het origineel en zou perfect als single passen. Jij bent een echte singer-songwriter.”

Fee ging de zwoele kant op met ‘Talk Dirty To Me’ van Jason Derulo. “Je hebt dipje gehad tijdens dit Voice-parcours, maar da’s geen big deal. Ondanks jouw onzekerheid ga je toch altijd op zoek naar uitdaging. Het is terecht dat jij hier staat”, sprak Natalia.

Wannes zorgde voor pure kippenvel met ‘Shallow’ van Lady Gaga en Bradley Cooper. Het nummer uit de film ‘A Star Is Born’ leek wel gemaakt voor de Limburger. Klasse. Koen was onder de indruk: “Het bereik van jouw stem: mannekes, dat is impressionant. Ik herken een beetje van Wannes in Laura Tesoro, die legde de lat ook altijd zo hoog.”

De lat lag meteen hoog. Na die vier nummers was het meteen tijd om één finalist naar huis te sturen. Exit: Fee.

Exit Fee

“Ik ben ongelofelijk blij dat ik tot in de finale geraakt ben, ik had dat nooit verwacht”, zegt ze. Het is niet omdat Fee niet meer kan winnen dat ze gaat stoppen met muziek. “Ik ben door mijn studies twee jaar niet meer met muziek bezig geweest, maar nu door ‘The Voice’ kriebelt het weer helemaal. Dit smaakt naar meer.”

De drie overgebleven mannen brachten elk nog een tweede nummer. Ibe zorgde alwéér voor kippenvel met ‘Someone You Loved’ van Lewis Capaldi.

Bram bouwde een feestje met ‘Viva La Vida’ van Coldplay.

Wannes blies iedereen van zijn stoel met ‘Man In The Mirror’ van Michael Jackson.

Maar eentje was net niet goed genoeg volgens de kijkers. Exit: Bram.

Exit Bram

Toch is dit niet het einde voor Bram. “Ik blijf doorgaan met mijn muziek. Ik wil nummers opnemen, een plaat uitbrengen, ik wil optreden voor mensen en ga zo maar door. Muziek is mijn allergrootste passie”, zegt hij. Voor ‘The Voice’ vond Bram zichzelf nogal lui van karakter. “Dankzij mijn coach Bart heb ik echt leren werken. En nu besef ik dat er megaveel werk nodig is om muziek te maken. Ik weet dat ik er volledig voor moet gaan. Ik ga nooit meer terugvallen op mijn luie zelf (lacht). Genieten en werken: dàt ga ik doen.”

De twee overblijvende kandidaten zongen elk nog hun favoriete nummer uit de competitie. Ibe loos voor ‘Tenerife Sea' van Ed Sheeran, waarmee hij auditie deed, Wannes zong ‘What About Us’ van Pink.

Dan is het tijd voor de finale beslissing: wie wordt ‘The Voice van Vlaanderen 2019'? Uiteindelijk komt Ibe als overwinnaar uit de bus.

Coaching Koen

Bij de overwinning stopt de coaching van Koen niet, laat hij weten. “Ik zal hem nooit aan zijn lot overlaten. Als hij vragen of twijfels heeft, kan hij me altijd vinden. Ik hoor Laura Tesoro ook nog steeds. Coach blijf je voor altijd, vind ik”, zegt hij. “De sterren staan goed voor Ibe. Hij heeft zijn eigenheid, zijn stem én al eigen nummers. En die zijn heel goed: aan de piano, teksten die binnenkomen en met een timbre dat je niet loslaat. Hij heeft zo’n fantastische manier om zijn stem rond noten te krullen - dat heeft hij van zichzelf en is niet aangeleerd. Ik weet nog hoe ik was als 17-jarige. Clouseau was wel gestart, maar ik had hét nog niet.” Wat nu? “Hij heeft een platencontract. Nu zullen een paar singles elkaar opvolgen en hopelijk worden ze opgepikt door de radio’s. Als dat parcours succesvol is, moet hij gewoon zijn eerste album maken en mikken om volgende zomer veel op te treden. Nu is hij daar ook al klaar voor, maar over een jaar gaat hij er écht staan. Boenk erop. En binnen drie jaar staat hij in de Ancienne Belgique.”

Buitenlands talent

Uiteraard horen er bij een finale ook speciale optredens. De Amerikaanse Ava Max bracht een medley van haar hits ‘Sweet But Psycho’ en ‘So Am I’.

De Nederlandse Duncan Laurence mocht zijn hit ‘Arcade’, waarmee hij vorige week het Songfestival won, nog eens ten berde brengen.