Wie stak Amélie neer? Vanavond komen we erachter MVO

04 januari 2019

00u00 0 TV De dubbele midseizoensfinale van 'Familie' staat vanavond bijna volledig in het teken van de rechtszaak rond Veronique (Sandrine André). Zij wordt beschuldigd van poging tot moord op Amélie (Erika Van Tielen).

Alles wijst in haar richting: de plaats delict, de voorafgaande ruzie met Amélie, de vingerafdrukken op het lemmet en haar bekentenis, die ze weliswaar nadien heeft ingetrokken. Lars (Kürt Rogiers) gelooft echter in de onschuld van zijn lief en is een getuige op het spoor die dat zou kunnen bevestigen. Die man zag de avond van de aanslag een vrouw het huis van Veronique binnengaan. Lars verdenkt Marie (Lien Van de Kelder), maar de kijker weet ondertussen al dat het in werkelijkheid om Marie-Rose (Martine Jonckheere) ging. Zij heeft blijkbaar wat te verbergen, want ze is bereid om Lars' getuige zwijggeld te betalen.

Sommige 'Familie'-fans menen met zekerheid te weten dat Lien Van de Kelder de reeks in januari verlaat, en dat zou dus kunnen betekenen dat ze in de gevangenis belandt. Maar dat bericht werd door VTM noch bevestigd, noch ontkend. Eerder raakte wel bekend dat Martine Jonckheere slechts tijdelijk naar 'Familie' terugkeert als Marie-Rose. Misschien treft zij dus schuld...

Nog een dode?

Tussen de getuigenissen en pleidooien zorgen ook nog twee andere verhalen voor extra suspense. Want de speurders zitten Marie ook op de hielen in de zaak rond de gewelddadige dood van Evy. Ook Niko (Jo Hens) zit in slechte papieren. Want de pedofiele agent Vereecke die hem in zijn jeugd misbruikte, is opnieuw opgedoken. De opvliegende Niko sloeg hem gisteren bij een confrontatie in elkaar. Vanavond zal blijken dat dat niet zonder gevolgen zal blijven. (HL)

'Familie'

VTM 20.00 uur