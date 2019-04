Wie overleeft vijf maanden 'Blind getrouwd'? Redactie

08 april 2019

Stijn & Joke, Elke & Tim en Line & Victor. Drie koppels besloten in de vorige aflevering van 'Blind getrouwd' getrouwd te blijven. Ook vorig seizoen bleven er in eerste instantie nog drie koppels van de vijf getrouwd, maar inmiddels is nog slechts één duo (Frie & Toon) samen. Dat brengt het totaal van alle 'Blind getrouwd'-huwelijken ooit op vier.

Vandaag komen we te weten of die vijf extra maanden een vloek of een zegen geweest zijn voor de pasgetrouwden van dit jaar en of het totale aantal geslaagde koppels dus opnieuw de hoogte in mag. Verder komen alle deelnemers van dit seizoen in deze slotaflevering voor de eerste keer samen om terug te blikken op hun meest memorabele momenten.