Wie overleeft de soapzomer? Acht mogelijke slachtoffers in 'Familie' en 'Thuis'

27 augustus 2018

Bron: Eigen berichtgeving 1 TV Wie overleeft de soapzomer? Fans moesten nagelbijtend wachten op nieuws over het lot van maar liefst acht sleutelfiguren in 'Familie' en 'Thuis'. Vanavond kunnen die eersten al opgelucht ademhalen, want 'Familie' start met een dubbelaflevering. 'Thuis' begint pas een weekje later.

HET 28STE SEIZOEN VAN 'FAMILIE'

Mysteries worden opgelost

Het slotbeeld van de seizoensfinale van 'Familie' liet de kijker vlak voor de zomer verbaasd achter. Amélie lag neergestoken op de grond, roerloos en in een plas bloed.

Was ze dood? Het antwoord op die vraag kennen alerte fans natuurlijk al, dankzij de spoiler van actrice Erika Van Tielen op Instagram. Ze had een foto van haar loge in de nieuwe tv-studio's in Lint gepost. Foutje, want zo'n eigen stekje krijg je natuurlijk enkel als je personage nog leeft... De andere cliffhanger van de seizoensfinale bleef wél overeind: wie stak Amélie neer en waarom?

Veronique (Sandrine André) is verdachte nummer één. De moordpoging vond in haar huis plaats, ze hing vol bloed en haar vingerafdrukken staan op het wapen. Hoeveel bewijs heeft een rechercheur nodig? Sommige kijkers vinden die denkpiste iets te voor de hand liggend en speculeren over andere verdachten, zoals de rare passant in de bar, Mathias (Peter Bulckaen), Marie (Lien Van de Kelder), Cédric (Yanni Bourguignon) en zelfs Marie-Rose (Martine Jonckheere), die binnenkort haar rentree maakt. Allemaal hebben ze wel een reden om Veronique en Lars (Kürt Rogiers) hun prille liefdesgeluk niet te gunnen.

