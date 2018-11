Wie is Sofie Peeters, het geheime wapen van productiehuis Shelter? Van chauffeur bij ‘Benidorm Bastards’ tot winnaar van Emmy Award Robin Broos

21 november 2018

20u24

Bron: De Morgen 0 TV Sofie Peeters (31) maakt grote sier bij het productiehuis Shelter. Ze begon als chauffeur voor Benidorm Bastards, maandag ontving ze als creatieve motor achter Hoe zal ik het zeggen? een International Emmy Award. “Een ongelooflijke beloning voor belachelijk hard werk.”

Eerder won Shelter al een International Emmy Award voor Benidorm Bastards en Wat Als? Maandagavond kreeg het eerste seizoen van Hoe zal ik het zeggen? in New York de tv-prijs in de categorie Non-Scripted Entertainment. Het programma werd bedacht door Tim Van Aelst en Sofie Peeters. Voor haar was het de eerste keer dat ze ook een creatieve credit op de aftiteling kreeg.

“Eigenlijk is zij de grote chef”, vindt komiek/presentator Jens Dendoncker. “Hoe zal ik het zeggen? is een lange zit. De opnames zijn over een half jaar gespreid, de research niet inbegrepen. Sofie is degene die dat allemaal in goede banen leidt. Een moedige madam die bloed, zweet en tranen heeft gelaten voor dit project.”

