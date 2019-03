Wie is Elizabeth Holmes en waarom praat op dit moment heel de wereld over haar? TDS

21 maart 2019

10u24

Bron: HBO 0 TV Doet de naam Elizabeth Holmes (35) een belletje rinkelen? Sinds ze het onderwerp is van een nieuwe ophefmakende HBO-documentaire ‘The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley’ gaat haar naam als een lopend uurtje over de sociale media. Ze stond bekend als dé nieuwe topvrouw van Silicon Valley, met haar eigen bedrijf Theranos, dat revolutionaire en spotgoedkope bloedtesten ontwikkelde waarbij maar één druppel bloed nodig was om het op veel afwijkingen te testen. Maar nu blijkt heel haar imperium opgezet spel.

“Ze is de nieuwe Steve Jobs!” - Tot voor kort werd de naam Elizabeth Holmes warm onthaald in Silicon Valley, het mekka voor technologiebedrijven in Californië. Ze richtte de startup Theranos op, een bedrijf dat revolutionaire bloedtesten ontwikkelde waarbij maar één druppel bloed nodig was om het op veel aandoeningen of afwijkingen te testen.

In 2015 was het bedrijf nog ruim 10 miljard dollar waard. Er werd verwacht dat het voor een revolutie in de medische sector zou zorgen. Volgens de documentaire zat de realiteit echter helemaal anders in mekaar: Elizabeth had alles bij elkaar gelogen om investeerders aan te trekken. De technologie van haar tests werkte niet. Tegen Elizabeth loopt intussen dan ook een strafzaak van de Amerikaanse beurswaakhond SEC wegens het misleiden van investeerders. Vandaag is het bedrijf geen euro meer waard.

Ondergang

De rise and fall van Holmes houdt de wereld sinds de uitzending van de documentaire enkele dagen geleden in de ban. Op Twitter was ze in geen tijd trending topic. Haar methode spreekt dan ook tot de verbeelding: van stiekeme romances op de werkvloer om daar voordeel uit te halen, over eindeloos liegen en bedriegen, tot zelfs het vervalsen van haar eigen stem uit geldzucht.

Elizabeth was amper 19 jaar oud toen ze de universiteit van Stanford verliet om haar bedrijf op te richten. De investeerders maken het nog verbluffender: Elizabeth wist onder meer grote namen als voormalig president Bill Clinton, twee voormalige Secretary of States Henry Kissinger en George Shultz en de huidige minister van onderwijs Betsy DeVos te overtuigen geld te investeren.

Miljardair

Holmes wist zich op te werken tot de “jongste self-made miljardair”. Iets wat ze altijd al wou, want toen haar ouders haar als kind vroegen wat ze wilde worden, was “miljardair” steevast haar antwoord. “De president gaat met mij willen trouwen omdat ik zo rijk ga zijn”, klonk het.

En om dat te bereiken ging ze ver. Ze wilde zo graag bij de elite van Silicon Valley worden gerekend, dat ze zich net als Steve Jobs kleedde, met zwarte truien met een hoge col. Veel investeerders gaven ook aan dat ze enkel overtuigd waren geld te storten, toen ze Holmes in het echt ontmoetten, dankzij haar zwoele diepe stem. Een leep trucje, zo bleek. “Elizabeth had een veel natuurlijker klinkende vrouwenstem die een aantal octaven hoger lag”, doet een oud-collega uit de doeken.

De makers van de veelbesproken documentaire hebben meer dan 100 uur videomateriaal bekeken om het ontluisterende verhaal van Elizabeth Holmes samen te stellen, waaronder verschillende persoonlijke interviews met Holmes waarin ze haar karakteristieke stem gebruikt. Holmes heeft zelf nooit gereageerd of commentaar gegeven.