Wie is de Mol? De meest opmerkelijke theorieën op een rijtje DBJ

17 april 2019

16u02 1 TV Nog vijf kandidaten blijven over na de zesde aflevering van ‘De Mol’. Elisabet, Axel, Joeri, Kaat of Bas is de saboteur in het spel. Een uitgesproken favoriet lijkt er bij de kijker niet te zijn, maar dit zijn alvast enkele van de meest opmerkelijke theorieën.

Elisabet

Spoedarts Elisabet staat hoog op het lijstje verdachten van de kijkers. Op de officiële poll van het programma haalt zij 24,5% van de stemmen. In de laatste aflevering stelde ze zich verdacht op door als eerste de zin ‘Heb je mij gemist?’ uit te spreken. Toeval of niet, maar dat is ook de baseline van het programma dit jaar. Volgens een andere kijker weet ook Joeri dat Elisabet de Mol is. Zij liet bij een proef in de laatste aflevering een kaart liggen, maar hij zei daar niets van tegen de anderen opdat zij haar niet zouden verdenken. Is het trouwens toeval dat net op Elisabets hoofd het ‘De Mol’-logo verschijnt tijdens de vechtproef?

Joeri heeft door dat Elisabet die kaart express laten liggen heeft. Joeri deed daarom ook alsof hij dit niet merkte zodat de andere kandidaten Elisabet niet zouden verdenken... #demol Kato V.(@ katov02) link

Elisabeth zegt 'heb je mij gemist' #DeMol #cafedemol pic.twitter.com/9l2EVmMv9V marlies(@ marliesschel) link

En plots verschijnt er vliegensvlug een mollenlogo pal op Elisabet haar hoofd. #demol pic.twitter.com/sjszaIxKIU magali 🚀(@ Magali_DeReu) link

Kaat

Studente Kaat is volgens de kijkers het meest verdacht. Op de officiële poll van het programma haalt zij 25,5% van de stemmen. Hoe kan ze bijvoorbeeld in het spel zijn gebleven terwijl ze zei dat ze alles op Eva had gezet? Eva, die vorige week het spel moest verlaten. Het was volgens anderen ook slim dat ze voor het geld ging tijdens de avatar-proef om zichzelf niet verdacht te maken. En tot slot kwam ze in aflevering vijf ook als enige op hetzelfde moment als Judas in beeld. Zoals iedereen weet de man die Jezus verraadde.

Hoe kan dat nu dat Kaat alles op Eva wed en toch blijft? Verdacht 🧐 #demol Jolien(@ Joliennxoxo) link

Slim van Kaat, voor €1000 willen gaan om je te verbloemen als mol #demol Aaron Maesen(@ AaronMaesen) link

#demol @opVIER



Laatste avondmaal: Judas komt bij iedereen in beeld, bij Kaat alleen Judas zichtbaar.

En kleding lijkt erop, en alleen hoofd Judas zie je niet🤔

Tevens zong Kaat Broeder Jacob, Broeder Jacob is de jongste aan tafel op schilderij. Kaat is ook de jongste🤔 pic.twitter.com/AttmB1rQZc De Mol hints 2019(@ 2019Hints) link

Axel

Ook Axel is verdacht. 23,3% van de kijkers verdenken de piloot van dubbel spel. Hoe kan hij immers weten dat er ook een voorwerp was dat de waarde van opgestapelde spullen op zijn brommer kan delen door twee? Niemand had dat hem ooit gezegd. Het spelletje waarin de familieleden van de kandidaten optreden als avatars heette ook ‘Catch The Flight’, dat leunt wel erg dicht aan bij piloot Axel. Bovendien interesseert het geld hem ook helemaal niet.

Hoe weet Axel dat er een delen door 2 was bij de voorwerpen? Dit werd niet gezegd door Gilles en ook niet door Kaat en Bas want zij zagen de brommer niet... #demol Jonas Luys(@ luys_jonas) link

Ik heb een zeer subtiele maar goede tip gezien daarnet.

'Catch the FLIGHT' , is Axel wel geen piloot zeker.

Dus Axel is de mol. @opVIER #cafedemol #demol Otis(@ OtisB__) link

Axel 'dat geld interesseert ons niet' is #demol. Hannes Cool(@ hannescool) link

Bas

Volgens 17,1% van de kijkers is Bas de mol. De headhunter werd in de voorbije aflevering door een beeld met een dubbel gezicht aangeduid. Bovendien belde hij de omschrijvingen tijdens de proef met de brommertjes en tegels wel héél vaag door. En dan blijft er natuurlijk ook nog de hint uit de allereerste aflevering. Toen de tien kandidaten na een eerste ‘Mol’-dag samen aan tafel gingen voor het avondmaal, blikt presentator Gilles de Coster terug op de bewogen dag die startte zonder saboteur. “En we hebben ook een kersverse mol, pas gekozen”, recapituleert De Coster. ‘Pas gekozen’ klonk uit de mond van de presentator heel erg als ‘Bas gekozen’.

'Een kersverse mol, BAS GEKOZEN' #demol pic.twitter.com/IjBNpDILHp Amy Vrielynck(@ Avrielynck) link

Bas was altijd degene die de omschrijvingen doorbelde, maar soms echt vaag, bv. Wa hebben die ventjes te maken met het monument en 'een ladder' ipv een brug die naar rechts moest getekend worden...#DeMol Caitlin De Neve(@ caitje1d) link

#demol @TrustNobodycast @Syp74 @Harry_StylesKim @opVIER



Dit beeld met 'dubbel' gezicht wijst Bas aan.... Heeft hij een dubbel rol als mol? pic.twitter.com/VY8ymc8QVM De Mol hints 2019(@ 2019Hints) link

Joeri

Joeri wordt over het algemeen het minst verdacht. Slechts volgens 9,7% van de kijkers is hij de saboteur. Al speelde er wel een verdacht liedje terwijl hij aan tafel ging in de laatste aflevering. In het nummer ‘Forest Lawn’ zit namelijk de tekst: “Since you went underground, I’ve wanted to track you down, Since you went underground, I’ve wanted to dig you out”. Een behoorlijk ‘mollige’ tekst als je erover nadenkt.

Het liedje toen ze aan tafel gingen....

Is dit de ultieme tip naar de vraag: wie is de mol? Is Joeri de mol? #demol pic.twitter.com/IKcBlbrTto De Mol(@ demol__tips) link