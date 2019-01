Wie is de geknipte persoon voor De Cliént? Zo zag je 'De Sollicitatie' nog nooit Solliciteren bij Selda DBJ

00u00 0 TV Vanavond gaat hét Vlaamse celebritykapsalon De Cliént in 'De Sollicitatie' op zoek naar een nieuwe kapster. BV-coiffeuse Selda Karabag (foto), bekend van 'Zo man zo vrouw', ondervraagt de kandidaten samen met haar rechterhand Piet Van Eeckhoutte.

Eén van de opvallendste sollicitanten is de Armeense Varduhi. Zij is op zoek naar haar eerste job in een Belgisch kapsalon. "Mijn vader werkt voor de Armeense geheime dienst en uit veiligheid zijn we naar België moeten komen. Het is niet gemakkelijk om hier werk te vinden, maar ik hoop dat ik de kans krijg om te bewijzen wat ik allemaal kan", vertelt ze. Naast kapsters komen ook sociale mediagoeroes solliciteren voor een job bij de Hasseltse discotheek Versuz.

'De sollicitatie'

VIER 21.25 uur