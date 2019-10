Wie is Davy Parmentier, de host van de nieuwe VTM-talkshow die totaal onverwacht op antenne ging? Redactie

23 oktober 2019

09u40 0 TV Eén had ‘Vandaag’ met Danira Boukhriss Terkessidis, bij VIER vulden Gert Verhulst en James Cooke de late avond met ‘Gert Late Night’. Nu is het de beurt aan VTM: de zender lanceerde gisteren plots onaangekondigd ‘Wat een dag!’, de gloednieuwe talkshow van Davy Parmentier (36). Maar wie is hij eigenlijk?

“Goeieavond, ik ben Davy. Ik werk hier al jaren achter de schermen, maar nu dus voor het eerst op uw scherm.” Met die woorden opende Davy Parmentier gisteren de allereerste aflevering van zijn laatavondshow. Het was een complete verrassing voor de VTM-kijker, want officieel gaat ‘Wat een dag!’ pas volgende week van start. Vanaf dan zal de show van maandag tot en met donderdag vanaf rond 22u55 te zien zijn op het scherm.

Gastheer Davy Parmentier praat de show aan elkaar. Hij is voor de Vlaamse kijker een compleet onbeschreven blad en dus een nieuw gezicht, terwijl hij voor bekend Vlaanderen wél een bekende naam is. Hij is al jaren creatief directeur bij VTM, maar kiest nu dus voor een leven in de schijnwerpers. Parmentier behaalde in 2005 zijn master in de Communicatiewetenschappen aan de UGent en zette zijn eerste professionele stappen bij de VRT, waar hij in 2008 onder meer eindredacteur was van ‘Steracteur Sterartiest’. Al snel maakte hij de overstap naar VTM, waar hij doorgroeide, een job die hij nu gaat combineren met zijn dagelijkse talkshow. Het worden drukke, slopende tijden. Al wil hij dat zelf relativeren. Een kwestie van goed plannen, geen tijd verkwanselen en vertrouwen op goede medewerkers, maakte hij eerder al duidelijk.

Leven in de spotlight

De 36-jarige Parmentier zal wel moeten leren omgaan met een leven als publiek figuur. Tot op heden werkte hij samen met de VTM-vedetten, straks is hij er zelf één. En dan zal zijn relatie met filmregisseur Lukas Dhont plots wel nieuws zijn voor de media. Pittig detail nog: Danira, Gert, James en Davy zijn goeie vrienden die elkaar weleens tegen het lijf lopen in Antwerpen en ver daarbuiten. Die uitgebreide BV-kennissenkring kan absoluut een voordeel zijn. Zeker als het gaat om BV’s te overtuigen om naar zijn talkshow te komen. Zijn bevoorrechte situatie kan echter ook een negatief kantje hebben, waarbij ‘ons kent ons’ zou kunnen opduiken. Aan Parmentier en zijn redactie om daar straks een fijn evenwicht in te vinden.

Bekende gasten

Davy zal in ‘Wat een dag!’ vooral bekende gasten ontvangen. Zo heeft Andy Peelman, die bekend werd met zijn rol in ‘De buurtpolitie’ en ook een eigen programma heeft op VTM, een rubriek gekregen. Daarnaast zullen ook bekende VTM-gezichten als Olga Leyers en Staf Coppens regelmatig hun opwachting maken. En ook relatief onbekende gezichten zullen de talkshow als springplank kunnen gebruiken om tv-ervaring op te doen.