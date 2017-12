Wie hip wil zijn deze kerst, koopt en kijkt 'De Buurtpolitie' Jolien Boeckx

05u00 39 Kristof Ghyselinck Floor (Ianthe Tavernier) en Femke (Dorien Reynaert) in de kerstspecial

De Buurtpolitie is succesvoller dan ooit en dat zal de Kerstman geweten hebben... Op kerstavond kan je bij VTM de unieke kerstspecial ‘Operatie Rudolf’ bewonderen en als kerstcadeau krijgen heel wat Vlamingen ongetwijfeld het eerste stripalbum, 'De Roze Olifant'.

“De kerstspecial op tv wordt een extra lange aflevering van vijftig minuten. Superspannend!”, zeggen actrices Ianthe Tavernier en Dorien Reynaert – het politieduo Floor en Femke. Tijdens de feestdagen moeten ze extra ogen openhouden, want dan gebeuren er veel gauwdiefstallen en woninginbraken. ‘Operatie Rudolf’ wordt daarom in het leven geroepen. Al krijgen de teams snel met andere, bijzondere problemen te maken…

VTM Inspecteurs Floor en Femke

En als die portie van De Buurtpolitie niet genoeg is, ligt er ongetwijfeld onder de kerstboom in heel wat huiskamers het eerste stripalbum van het populairste politiekorps van Vlaanderen. De strip ‘De Roze Olifant’ is pas drie weken uit en staat sindsdien op één in de boekentop 100. Hij is zelfs populairder dan het 97ste stripalbum van F.C. De Kampioenen, op nummer 2. Door het succes moesten zelfs al 10.000 strips worden bijgedrukt. Album 2 en 3 verschijnen in mei en oktober volgend jaar.

RV

De Buurtpolitie: Kerstspecial - Operatie Rudolf. 24 december - 19.55 uur bij VTM.