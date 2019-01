Wie het kleine niet eert... Minuscuul schilderijtje blijkt meer waard dan gedacht in ‘Rijker dan je Denkt?’ SD

Een piepklein schilderijtje, meer had deze man niet mee naar de opnames van ‘Rijker dan je Denkt?’. Maar het kleinigheidje blijkt meer waard te zijn dan gedacht... Of er nog meer schatten gevonden worden, ontdek je vanavond in ‘Rijker dan je Denkt?’ om 20u35 bij VTM.