Wie durft? Netflix pakt uit met gepimpte versie van kinderspelletje ‘The Floor is Lava’: “Onverwacht succes” MVO

05 juli 2020

14u17 4 TV De hele wereld is in de ban van de nieuwste spelshow op Netflix: ‘Floor is Lava’. Zoals de titel al doet vermoeden is het een variant op het bekende kinderspelletje ‘de vloer is lava’ - maar dan wel een héél extreme versie.



Voor wie als kind nooit op zijn bek is gegaan tijdens het springen van de ene zetel naar de andere: de spelregels zijn simpel. Je doet gewoon alsof de vloer niet meer bestaat uit tegels, tapijt of parket, maar uit kokendhete lava. Vervolgens probeer je van de ene kant naar de andere kant van de kamer te geraken zonder in de ‘lava’ te vallen. Wie de vloer toch raakt, valt af.

Het klinkt bijna te gek om kijkers te lokken, maar ook in ons land staat ‘Floor is Lava’ al in de top 10 van best bekeken programma’s op de streamingdienst. Wat maakt de show precies zo’n grote hit? The Hollywood Reporter vroeg het aan de bedenkers: Irad Eyal en Megan McGrath.

Sport vs spel

“Wie houdt er nu niet van een goed spelletje voor waaghalzen?”, halen ze de schouders op. “Maar we geven toe dat het wereldwijde succes waarschijnlijk iets te maken heeft met het feit dat er geen échte sportwedstrijden meer op tv zijn. Mensen gaan dus op zoek naar iets anders, maar met dezelfde richtlijnen: ze moeten knappe prestaties zien, ze moeten kunnen supporteren en er moeten genoeg elementen van verrassing aanwezig zijn. ‘Floor is Lava’ biedt dat allemaal. Plus, het is enorm grappig.”

Het is dan ook leuker om naar te kijken dan het was in je kindertijd: de spelkamers van de show zijn ingericht met allerlei vreemde voorwerpen die drijven in échte lava. Of nu ja, toch een goedje dat er erg realistisch uitziet. “Wat er in onze lava zit willen we niet prijsgeven”, lacht Megan. “Dat is zo’n beetje onze geheime saus. We houden het mysterie erin.”

Fanatiek

Wat het spelletje daarnaast zo leuk maakt, is dat de deelnemers er volledig in opgaan. “Hilarisch, want daar hebben we hen niet om gevraagd”, aldus Irad. “We zeiden: klim overal op, gebruik alles wat je ziet, gebruik je fantasie. Maar we hebben hen nooit gevraagd om te acteren. En toch: telkens er iemand in de ‘lava’ valt, gebeurt dat met een dramatiek die je normaal alleen in slechte films ziet”, lacht hij. “Maar weet je, in tijden zoals deze is een beetje kinderlijke magie misschien wel exact wat we nodig hebben.”