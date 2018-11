Wie dacht dat Kaandorp de laagste score van dit seizoen haalde, heeft het mis: opnieuw een dieptepunt in ‘De Slimste Mens’ Mark Coenegracht

08 november 2018

22u55 0 TV Er moeten er nog een paar de revue passeren, maar het ziet er voorlopig naar uit dat de Nederlanders een eigen wedstrijdje spelen in ‘De Slimste Mens ter Wereld’: die van de laagst mogelijke score. Maandag deed Brigitte Kaandorp heel erg haar ‘best’ en scoorde 150 seconden, maar vanavond deed Youri Mulder het nog ‘beter’. Hij haalde amper 120 seconden. Bij de ‘echte’ spelers was het alweer Boris Van Severen die won.

Het was een licht overbodige en erg wisselvallige ‘Slimste Mens’-week. Maandag was er gelukkig nog de ultieme recordpoging van Julie Colpaert, en we konden ons gisteren een paar minuutjes opwarmen met de 1-1 finalestand tussen Omar Souidi en dj Hakim Chatar, maar voor de rest was de quiz-spanning nergens te bespeuren. Om maar te zeggen dat we een beetje op onze honger zijn blijven zitten. Ja, Boris Van Severen speelt knap en is geestig, maar daar blifjt het dan ook bij. Dat vanavond geen van de deelnemers door had dat het licht zich aan 300.000 kilometer per seconde verplaatst en dus op 8 minuten van de zon naar de aarde flitst, konden we nog begrijpen. Maar niet dat ze dachten dat dat 2 jaar of 2 miljard jaar zou duren.

Youri geeft goede punten aan papa Jan Mulder:

Dinsdag was er met Brigitte Kaandorp van een échte strijd geen sprake, en vandaag met de komst van Youri - zoon van Jan - Mulder was dat al evenmin het geval. Zo vader, zo zoon: Jan Mulder beperkte zijn deelname aan de quiz in 2012 tot één beurt, en Youri evenaarde vandaag die prestatie. Hij kon op geen enkel moment indruk maken, het verschil forceren of druk uitoefenen. Hij zat niet in het reguliere spel en was een vogel voor de kat in het finalespel. Hij kon daar wel 13 goede antwoorden bedenken op 4 vragen, maar werd dan simpelweg uitgespeeld door Hakim. Mulder zat dus niet op zijn plaats in deze quiz. Niet zozeer zijn fout; naar onze mening was hij gewoon fout gecast.

Het juryduo Adriaan Van den Hoof-Barbara Sarafian deed weinig tot niets om het lamlendige niveau op te krikken. Zij hinkten vooral achter de feiten aan. Wie deze aflevering heeft opgenomen en nog niet gekeken heeft: gewoon deleten. Da’s 64 minuten en 44 seconden gewonnen.

De leukste quotes

Youri Mulder: “Ik dacht wat aan psychologische oorlogsvoering te doen. Wat vervelende geluiden maken. Vervelend doen. Deden we op het veld ook wel eens.”

Barbara Sarafian (of ze het leuk vindt in De Slimste Mens): “Ja kijk, het was dit of meespelen in een stuk van Jan Fabre.”

De jury tegen Erik Van Looy. Eerst Adriaan: “Jij bent toch zo’n beetje Kapitein Plagiaat.” Waarop Barbara: “Ik zou ook nooit afbeeldingen van het internet pakken en ze gebruiken voor een promocampagne voor een quiz. Nooit.”

Barbara (over het belang van lange benen bij mannen): “Ach, jong, op mijn leeftijd ben ik al blij dat ze benen hebben.”

Adriaan en Barbara steken de draak met Erik:

Kantelmomenten

Boris pikt meteen 40 seconden in tijdens ‘3-6-9’. Youri Mulder blijft op 0 seconden hangen.

Youri kan geen enkele link in de puzzelronde vinden. Boris haalt zo 90 extra seconden binnen. Hakim en Boris puzzelen wel snel en sterk.

Terwijl Youri en Hakim een prima fotoronde spelen, stuntelt Boris er op los.

In een weinig opvallende filmpjesronde zijn het Boris en Hakim die extra tijd binnenhalen. Boris heeft geen enkele moeite om met ruime voorsprong te winnen.

In de finale is de achterstand van die aard dat Youri nooit kan winnen, ook al omdat Hakim netjes en strategisch zijn tegenstander uitschakelt.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Boris Van severen 460 sec.

2. Hakim Chatar 311 sec.

3. Youri Mulder 120 sec.

De stand

1. Julie Colpaert 12 deelnames 8 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Boris Van Severen 5 deelnames 4 overwinningen, 1 finale gewonnen

3. Saïd Boumazoughe 3 deelnames 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

4. Viktor Verhulst 3 deelnames 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

5. Michèle Cuvelier 3 deelnames 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

6. Omar Souidi 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Nieuwkomer maandag

Presentatrice Saartje Vandendriessche