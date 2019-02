Wie dacht dat het bij ons erg was: ‘Temptation Island Finland’ gooit pornoactrices in de strijd (en met succes) TDS

20 februari 2019

15u45

Bron: Nelonen/Seiska.fi 53 TV Net als bij ons is ook de Finse versie van ‘Temptation Island’ aan zijn nieuwste seizoen begonnen. Maar daar wordt het spel der verleiding blijkbaar toch nog net een tikkeltje extremer gespeeld. In Finland gooien de makers van ‘Temptation Island Suomi’ immers rasechte pornoactrices in de strijd om de koppels te breken. En volgens de eerste gelekte beelden blijkt dat alvast een slimme zet.

‘Temptation Island’ staat ieder seizoen weer garant voor heel wat drama, intriges en pikante momenten. En dat is ook in Finland niet anders, waar ze net aan het vijfde seizoen van ‘Temptation Island Suomi’ zijn begonnen. “Het wordt het heftigste seizoen ooit”, zwoer presentator Sami Kuronen meteen. Allicht zit de casting van de verleidsters daar voor iets tussen.

Pornomodel

De Finse media ontdekten immers dat ten minste twee van de vrouwelijke verleidsters in het leven aan de slag zijn als pornomodel. Het gaat om verleidsters Milja en Melissa. De 21-jarige Milja steekt haar bezigheden dan ook niet onder stoelen of banken, en deelt de ene pikante foto na de andere. Bovendien hebben aandachtige kijkers de verleidster ook al gespot op boekingsites, waar Milja aangeeft dat ze jou voor 500 euro zo’n vier uur lang verwent. Van een privé-stripshow, over erotische massages tot het ontdekken van haar naar eigen zeggen ‘waanzinnige k*t, zalige kont en prachtige ogen’: Milja doet het allemaal. Het contrast met de verklaring van de makers kon niet groter zijn: officieel werd Milja voorgesteld als hoogleraar in de verpleging.

Hardcore

Milja is alvast niet alleen. Ook de 18-jarige verleidster Melissa is aan de slag in de pornoindustrie, zo bekende ze zelf tijdens een interview in oktober. “Ik heb al met verschillende internationale pornosterren gewerkt. Ik maakte vroeger ‘gewone’ adult movies, nu vooral hardcore porno. Wel is BDSM niet zo mijn ding. Ik heb het ooit gedaan met een tiener, maar heb al snel stop gezegd.” Opvallend genoeg wordt ook Melissa door de makers officieel omschreven als studente verpleegkunde.

Wie overleeft?

De tactiek om ‘ervaren’ verleidsters in het spel te gooien, belooft alvast zijn vruchten af te werpen. Volgens Finse media zouden twee koppels de ultieme relatietest niet overleven. Uit gelekte beelden zou immers blijken dat één van de pornodames die als verleidsters werden ingeschakeld, tijdens een van de afleveringen in het bed van een man ontwaakt. Benieuwd of de Vlaamse verleidsters het straks beter doen...

Ook bij ons wordt overigens al jaren beweerd dat VIJF escortes zou inhuren om in Thailand het mooie weer te maken. Iets wat de zender altijd in alle toonaarden heeft ontkend.