Whoopi Goldberg zwaar in de clinch met talkshowgast: "Zeg maar dag, we zijn klaar" TK

20 juli 2018

07u53

Bron: ANP 1 TV Amerika is in rep en roer vanwege de rel die Whoopi Goldberg heeft veroorzaakt in de dagelijkse talkshow 'The View', waarvan ze een van de presentatrices is. Goldberg kreeg het aan de stok met Jeanine Pirro, een rechter die haar eigen televisieshow heeft en voorheen een Republikeins politica was. Onderwerp van het gesprek was - hoe kan het ook anders - de Amerikaanse president Trump, wat leidde tot zeer verhitte discussies.

Pirro beschuldigde Goldberg ervan te lijden aan het zogenaamde 'Trump Derangement Syndrome', oftewel een hekel hebben aan alles wat de Amerikaanse president doet of zegt. Hierop reageerde de presentatrice fel: "Ik lijd aan geen enkel syndroom, maar ben er wel klaar mee om gesprekken te voeren met mensen die roepen dat Mexicanen leugenaars en verkrachters zijn. Ik ben 62 jaar oud en ben het wel vaker niet eens geweest met de persoon die in het Witte Huis zat, maar dit heb ik werkelijk nog nooit meegemaakt. Nooit eerder zag ik iemand zoveel haat zaaien. Mijn probleem is niet dat syndroom, maar hoe we hier ooit nog bovenop gaan komen."

Het bewuste fragment begint vanaf 2:30.

Kalmte verloren

Pirro hield voet bij stuk en bleef vurig pleiten voor Trump en zijn beleid en zei: "Weet je wat pas erg is? Dat mensen die hier illegaal zijn Amerikaanse kinderen doodmaken!" Dat was een brug te ver voor Whoopi, die reageerde: "Wat erg is, is dat de president van de Verenigde Staten mensen optrommelt om anderen in elkaar te slaan. Ik heb het gehad met dit gesprek, zeg maar dag!"

Na de reclame onderbreking, legde Whoopi uit wat er gebeurd was. "Jullie zagen me iets doen wat ik nooit doe: mijn kalmte verliezen. Ik ben er niet trots op, maar ik houd er niet van als ik uitgemaakt wordt voor een of ander hysterisch mens. Want dat is juist wat ik niet probeer te zijn in deze show."