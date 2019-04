Wetsdokter Wim Van de Voorde pleit voor meer autopsieën: “De perfecte moord bestaat niet, een niet onderzochte moord helaas wel” Nieuwe reeks op VTM Redactie

07 april 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Wim Van de Voorde (60), één van de ‘Wetsdokters’ uit het gelijknamige VTM-programma, voerde in zijn carrière al duizenden lijkschouwingen uit. En leverde zo in tal van moordzaken cruciale info aan. Toch betreurt hij het dat forensisch onderzoek in ons land nog steeds niet naar waarde wordt geschat. ‘Zelfs anno 2019 heeft niet iedereen bij de politie evenveel vertrouwen in onze expertise’, zegt hij.

Recent trad dokter Van de Voorde nog op als getuige in de rechtszaak rond de Leuvense neurochirurg Mehrnaz Didgar. Die werd schuldig bevonden aan de moord op haar 14-jarige dochter, maar moest na haar proces niet naar de gevangenis. Om deontologische redenen kan dokter Van de Voorde niet dieper ingaan op de zaak, maar ondanks zijn jarenlange ervaring blijft hij het moeilijk hebben met dode kinderen. ‘Ik werd ooit opgeroepen voor een verkeersongeval met meerdere doden’, zegt hij. ‘Ik had al enkele lijken bekeken, tot ik plots het overleden kind zag... Of dat meisje van amper 3 dat in haar tuin was doodgebeten door rottweilers. Je zag zo hoe afschuwelijk dat moet geweest zijn. Ik blokkeerde toen volledig.’

Amateuristisch

De dienst van Wim Van de Voorde in het universitair ziekenhuis van Leuven doet elk jaar zo’n 700

uitwendige en 200 inwendige lijkschouwingen. In zijn werkregio wordt in zo’n drie procent van alle overlijdens een uitwendige schouwing uitgevoerd en in 0,8 procent een gerechtelijke autopsie. Dat lijkt weinig, maar in andere delen van Vlaanderen ligt dat percentage nog lager. Waardoor heel wat misdrijven door de mazen van het net glippen. ‘Ik heb ooit met een boutade gezegd dat er voor elke moord die in Vlaanderen wordt ontdekt, er één is die niet aan het licht komt’, aldus Van de Voorde. ‘In de jaren negentig volgde ik een opleiding bij collega’s in Zwitserland. Toen merkte ik pas hoe amateuristisch het er in België aan toe ging. In ons land werd het specialisme gerechtelijke geneeskunde pas in 2002 wettelijk erkend. Het is intussen verbeterd, maar we zijn er nog lang niet. Onze wetgeving is nog steeds zeer gebrekkig.’

Waarom gebeuren er eigenlijk niet meer ­lijkschouwingen?

Voor elke handeling die wij uitvoeren, moeten we een opdracht krijgen van het gerecht. En sommige magistraten aarzelen nogal eens om ons in te schakelen of ons advies te volgen. ‘In een kind snijd je niet’, redeneren sommigen bijvoorbeeld. Tja...

Doen jullie uitsluitend autopsieën?

Wij onderzoeken ook overlevende slachtoffers van misdrijven. Bijvoorbeeld vrouwen of kinderen die verkracht werden. Dat vergeten mensen wel eens. En we gaan vaak ook naar plaatsen delict, omdat je daar veel kunt leren. Het is belangrijk om de misdaad zelf te zien en de omstandigheden te kennen. Een jaar met 75.000 kilometer op de teller, is geen uitzondering voor mij. Niet al ons werk speelt zich dus af rond de ­autopsietafel.

Werden door jouw hulp al moordzaken opgelost?

Zeker. Jaren geleden was er een zaak waarbij het slachtoffer zogezegd van de keldertrap was gevallen en slecht was terechtgekomen. Mijn autopsie toonde echter aan dat de verwondingen aan het hoofd niet overeenstemden met de val. Het slachtoffer had puntbloedingen aan de binnenkant van de ogen, wat wijst op wurging. Zo werd een ongeval plots een moordzaak. De dader is voor assisen gekomen. Bij een autopsie is het alsof je een boek leest waarvan het verhaal héél traag vordert. Reeksen als bijvoorbeeld ‘CSI’, waarbij een autopsie in een handomdraai geklonken lijkt, geven een foutief beeld van ons vak.

Bestaat de perfecte moord?

Mensen denken in dat geval altijd aan technieken die niet ontdekt kunnen worden. En die bestaan niet. Wat wél kan, is dat de moordenaar al zijn sporen zo goed wist dat de moord verborgen blijft. Ik pleit voor meer autopsieën, want de meeste zogenaamd perfecte moorden zijn eigenlijk sterfgevallen die niet of niet goed zijn onderzocht.

Je werkte mee aan het onderzoek naar de moord op Annick Van Uytsel. Hoe ging dat in z’n werk?

De moeilijkheid in die zaak was dat andere diensten onze bevindingen in vraag stelden. Ik was zelf gealarmeerd door de staat waarin we het lichaam van Annick aantroffen. Het was grondig gewassen, in mijn ogen een poging om alle sporen te wissen. En dat wees in mijn ogen mogelijk op een seriemoordenaar (dader Ronald Janssen zou later inderdaad nog meer moorden plegen, nvdr). De politie dacht echter aan vluchtmisdrijf. Iemand had Annick zogezegd aangereden en vervolgens in paniek het lichaam gedumpt. Mijn conclusies strookten daar niet mee.

Wegen de bevindingen van een wetsdokter dan niet door op zo’n moment?

De politie was toen nog niet rijp voor de bevindingen van forensisch onderzoek. Helaas heeft nog steeds niet iedereen evenveel vertrouwen in onze expertise. Nochtans is er geen enkele gerechtsdeskundige die zoveel heeft gestudeerd als wij. Wetsdokters hebben 7 jaar geneeskunde gestudeerd en dan nog eens 5 jaar specialisatie. Waarmee ik niet gezegd heb dat wij ons nooit eens vergissen. Uiteindelijk moet je bepaalde zaken ook interpreteren, en op dat vlak kan het ondanks de zeer specifieke opleiding en onze ervaring weleens mislopen.

Heb jij je al eens vergist?

Jawel. Door mij zijn twee jonge mensen ooit onterecht in voorlopige hechtenis genomen. Een man was gestorven door steekwonden van een lang zwaard. Volgens mij kon die man dat nooit bij zichzelf hebben gedaan, anders had hij snijwonden aan de handen moeten hebben. Die twee jonge mensen waren in de woning aanwezig en werden opgepakt. Een andere wetsdokter kwam echter tot een andere bevinding. Mogelijk had de man het zwaard tegen een muur gehouden en het zo door zijn borstkas geduwd. Daarom moeten wijzelf altijd onze grootste criticus zijn.

Je zei al dat overleden kinderen je erg raken. Omdat je zo’n gevallen op je eigen leven betrekt?

Ik heb zelf twee kinderen, dus ja, dat speelt mee. En met de leeftijd verbetert dat er niet op. Ik ben deze week voor het eerst grootvader geworden. Jonge kinderen zijn zo onschuldig, hé. De man die een wanhoopsdaad pleegde en zijn zoontje meenam in de dood zal ik om die reden nooit vergeten. Ik zag hoe hij zich had opgehangen en hoe hij naast zich zijn zoontje eveneens had opgeknoopt. Ongelofelijk hoe wanhopig en vastberaden die man moet geweest zijn.

Een collega van jou zegt in ‘Wetsdokters’: ‘Ik zie het lijk op mijn tafel niet als een mens, maar als een object.’ Is dat zo?

(knikt) Hoe hard dat ook klinkt, voor een dokter is een lichaam een onderzoeksobject. De confrontatie met een dode volwassene op zich raakt mij niet. Het is veel aangrijpender om een patiënt met terminale kanker zijn doodvonnis te moeten meedelen. Of om de nabestaanden van een vermoorde man in te lichten. Bij een lijk heb ik dat niet. Wil dat zeggen dat je geen respect toont? Allerminst, want de waarheid achterhalen is het grootste respect dat je een slachtoffer kunt betuigen. We maken er op onze dienst ook een erezaak van om slachtoffers mooi op te baren, zodat nabestaanden waardig ­afscheid kunnen nemen.

Het cliché van de ongevoelige wetsdokter houdt dus geen steek?

Zeker niet. Bij de aanslagen van twee jaar geleden in Maalbeek en Zaventem, belandde het ene lijk na het andere op mijn tafel. Toen ik al die lichamen op een rij zag liggen, drong de impact van die aanslag pas echt goed door.

Wat kan een wetsdokter in het geval van zulke aanslagen bijbrengen?

Achterhalen wie de daders waren, bijvoorbeeld. Dat was in deze niet zo moeilijk. De terroristen waren diegene die het zwaarst toegetakeld waren, gezien ze zich het dichtst bij de bom bevonden. Iedereen was op zijn hoede voor nieuwe aanslagen door terreurgroepen, dus was het belangrijk dat ze snel werden geïdentificeerd. We verwijderden uit de lichamen metalen fragmenten, zodat de ordediensten konden achterhalen welk soort springtuig was gebruikt. Ook andere slachtoffers moesten geïdentificeerd worden, zodat de nabestaanden zekerheid kregen. Veel slachtoffers waren op slag dood en hadden niet geleden. Ook dat is belangrijk voor de nabestaanden om te weten.

Neem jij je werk mee naar huis?

Mijn vrouw is ook arts. Zij heeft het thuis nooit over haar patiënten, dus ik nooit over de mijne. Ze zal ook nooit uit nieuwsgierigheid vragen stellen over zaken waar ik aan werk. Als ik naar huis ga, stap ik een ander leven binnen. Ook mijn kinderen en hun partners zitten in de medische wereld. Mijn dochter volgt een specialisatie pediatrie, mijn zoon is perfusionist (een belangrijke functie bij hartoperaties, nvdr). We voelen elkaar thuis allemaal erg goed aan en kennen de druk op de schouders van een arts.

Denk je door je werk vaak aan je eigen eindigheid?

Ik ben niet bang om te sterven, wél voor de wijze waarop. Niemand wil aftakelen of ­nodeloos lijden.