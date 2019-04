Wetsdokter Werner Jacobs ontfutselt de geheimen

van levenden én doden: "Ik heb emotionele betrokkenheid leren afblokken"

13 april 2019

06u00

Dokter Werner Jacobs (49) is als forensisch patholoog verbonden aan het UZ Antwerpen. Sinds zijn eerste zaak, de moord op hormonenjager Karel Van Noppen in 1995, was hij al betrokken bij een aantal spraakmakende misdaadonderzoeken. "Ik word niet beter in mijn job door vaak in de media te komen. Ik doe dit om mensen een meer realistische kijk te geven op ons werk", vertelt hij in Story.

Dokter Werner Jacobs is deze week de centrale figuur in ‘Wetsdokters’ op VTM, de nieuwste telg in het rijtje programma’s over beroepen die tot de verbeelding spreken. Nochtans wordt het werk van een forensisch patholoog in docuseries als ‘Misdaaddokters’ op Canvas ­– waarin hij ook te zien was – en nu ook ‘Wetsdokters’ ontdaan van alle mythes en misvattingen. Wie bijvoorbeeld dacht dat de dokter acht uur per dag over een autopsietafel gebogen staat om lijken te onderzoeken, is niet mee. “Er zijn weken dat ik vijf tot tien lichamen per week op de autopsietafel krijg”, vertelt de dokter. “Maar ik doe samen met mijn medewerkers ook nog andere zaken die wellicht minder bekend zijn, zoals ter plaatse gaan bij gewelddadige of verdachte overlijdens. Dat gebeurt toch zo’n 600 tot 800 keer per jaar. Mijn hoofdbezigheid is wel de autopsie op dode lichamen, maar de helft van de tijd ben ik ook met levenden bezig, met daders en verdachten van slagen en verwondingen: intrafamiliaal geweld, kindermishandeling, verkrachtingen... Brokkenpiloten of recidivisten die al meermaals dronken of onder invloed van drugs achter het stuur werden betrapt, worden door het politieparket of de politierechter ook naar ons verwezen.”

Wordt u soms nog verrast door de vindingrijkheid van die hardleerse verkeerszondaars wanneer ze voor u zitten, als het erop aankomt de boel te belazeren?

“Zelden. Mensen denken vaak dat ze slimmer zijn als ze voor ons zitten, maar dikwijls blijkt dat toch tegen te vallen. Vaak is de logica of de redelijkheid niet van tel wanneer mensen hun vel proberen te redden. Hoe iemand zich voorbereidt op zijn bezoek hier, interesseert me niet, wél wat zijn dagelijkse manier van leven is geweest. Ook wie sober blijft de week voor het onderzoek kan nog gemakkelijk door de mand vallen, als we zijn of haar haren onderzoeken. Per centimeter haar op je hoofd, krijg ik informatie over één maand van je leven. Door die haaranalyse kan ik zien of iemand zelfs maar sporadisch een joint heeft gerookt, drie maanden geleden, terwijl hij dat staalhard zit te ontkennen.”

Wat zijn de belangrijkste vereisten om uw vak goed te doen, naast een grote anatomische kennis en oog voor detail?

“Mensenkennis en ervaring komen me ook goed van pas. En goedgelovig zijn is goed, maar argwaan hebben is beter (lacht). Ik mag graag dokter House uit de reeks ‘House MD’ citeren: ‘Everybody lies’, iedereen liegt. Dat is misschien een tikje overdreven, maar in mijn vak mag ik er niet van uitgaan dat wat men me komt vertellen ook de waarheid is. Ik moet voldoende kritisch kunnen zijn in wat ik voorgeschoteld krijg. Magistraten moeten in mijn verslag ook niet de conclusies verwachten die ze graag hadden gehoord. Een wetsdokter is een neutraal expert. Ik schrijf mijn conclusies op basis van wat ik wetenschappelijk en technisch heb vastgesteld.”

Een Marc Dutroux, een Michel Fourniret: we zijn daarvan nu al een aantal jaren gespaard gebleven, maar ik maak me geen illusies. Het is een kwestie van tijd voor weer zo iemand opstaat Werner Jacobs

U citeert dokter House. We zien de laatste jaren steeds vaker wetsdokters opduiken in fictieseries. Geven die personages een reëel beeld van wat u doet?

“Niet alle series zijn even waarheidsgetrouw. ‘Silent Witness’ heb ik altijd zeer goed en realistisch gevonden. En ‘House MD’ was vooral een buitenbeentje binnen de medische series, maar ik hou wel van Gregory House zijn manier van werken en denken die veel weg heeft van de forensische manier van denken. Maar bovenal was het een bijzonder grappige reeks. Fictiemakers komen geregeld bij me aankloppen om hun hersenspinsels een realiteitscheck te geven. Onlangs het schrijversduo Maes & Wade nog voor hun nieuwe roman ‘Meester Dood’. Voor zoiets maak ik indien mogelijk graag tijd vrij.”

Schoppen tegen schenen

Vaak hebben wetsdokters op televisie een uitgesproken cynisch kantje.

“Cynisme is vaak inherent aan het beroep van wetsdokter. Wij wetsdokters hebben een heel goede kijk op de maatschappij, en worden dagelijks geconfronteerd met de minder fraaie kanten ervan. Normaal gezien word je als gewone mens nooit met zoiets geconfronteerd, en wanneer je er wel mee te maken krijgt, blijft zo’n persoonlijk drama wekenlang hangen. Dat kunnen wij ons niet veroorloven. Als jij me komt vertellen dat je thuis bent overvallen en dat je een wapen tegen het hoofd hebt gekregen, zal ik denken: ‘Je hebt nog geluk gehad dat ze niet geschoten hebben. Het had nog veel erger kunnen zijn.’ Voor het eerst met criminaliteit geconfronteerd worden, zal veel impact hebben op jou, maar zulke feiten, en veel ergere dingen, komen wij dagelijks tegen. En dan word je vaak cynisch.”

Wegen sommige zaken niet meer op uw gemoed dan andere?

“Ik heb emotionele betrokkenheid leren afblokken, anders kan je dit werk niet goed doen. Dat is voor een buitenstaander misschien moeilijk te vatten, maar ik ben nu eenmaal een forensisch onderzoeker. Mijn onderzoeksdomein is de mens. Wat is vanuit puur forensisch standpunt het verschil tussen een autopsie op een lijk, een schrift- onderzoek of het materiaalonderzoek op een schroevendraaier die bij een inbraak is gebruikt? Niets! Prijs u gelukkig dat ik dat lichaam kan onderzoeken zonder storende emoties, goéd onderzoeken, in het belang van het onderzoek naar de waarheid. Maar evenzeer ook voor het verwerkingsproces van de nabestaanden. Ik kan tijdens het werk perfect mijn gevoelens uitschakelen en een mens depersonaliseren tot een onderzoeksobject. Maakt mij dat dan hard? Ja, maar daardoor hou ik het ook al meer dan twintig jaar vol. Ik heb er anderen al na drie maanden de brui aan zien geven.”

Bent u in die ruim twintig jaar carrière ook harder geworden?

“Niet per se. Ik heb wel beter leren relativeren. Ik geloof dat er in de toekomst nog mensen als Hans Van Themsche of Kim De Gelder zullen komen. Niet elk jaar, maar om de zoveel tijd komen soortgelijke feiten terug. Een Marc Dutroux, een Michel Fourniret: we zijn daarvan nu al een aantal jaren gespaard gebleven, maar ik maak me geen illusies. Het is een kwestie van tijd voor weer zo iemand opstaat. Voor een leek lijkt dat onbegrijpelijk, maar voor mij is dat een zekerheid. Ik hoor politiemensen weleens zeggen: we hebben dringend een nieuwe zaak Dutroux nodig. Dat kan schokkend overkomen maar ik begrijp wat ze willen zeggen. Alleen dat soort zaken maakt het mogelijk dat er voldoende middelen ter beschikking worden gesteld voor het forensisch onderzoek. Dat bleek ook na de aanslagen van 22 maart 2016. Helaas, eenmaal de media-aandacht verslapt, verdwijnen die middelen. Maar wetsdokters staken niet, hé. Je kan hen altijd uit hun bed zetten om ze bij nacht en ontij een plaats van een misdaad te laten onderzoeken. Dit is een soort van beroepsfierheid in onze kleine beroepsgroep, zelfs al moeten we soms een jaar of meer wachten op de centen. Voor jonge mensen die voor dit vak willen kiezen, is dat helaas niet motiverend.”

De doden praten

Maakt het voor u een verschil uit of een zaak breed wordt uitgesmeerd in de media?

“Kijk, ik word geen betere forensisch patholoog door vaak op televisie te komen. Daar is het mij ook niet om te doen. De reden waarom ik wou meewerken aan ‘Misdaaddokters’ en ‘Wetsdokters’, is dat ik mijn vak, dat lang in nevelen van mystiek gehuld was en omgeven was door indianenverhalen, naar buiten wou brengen. Nu begint het het brede publiek eindelijk duidelijk te worden wat we precies doen, en dat wat we doen belangrijk is. Wij leveren maatschappelijk een belangrijke bijdrage, door te helpen een misdaad op te lossen. Daarvoor hadden we de media nodig, niet om onszelf op te hemelen. En als we door die media-aandacht ook extra middelen zouden krijgen van het ministerie van Justitie, zou het nog veel mooier zijn.”

Criminaliteit vind je ook in alle milieus.

“Wij zien een kant van de maatschappij waarvan velen ontkennen of niet weten dat die bestaat, een verdoken armoede of marginaliteit die vaak niet zichtbaar is. Schone schijn ook. Je zou schrikken als je wist hoeveel armoede in dure villawijken schuilt. Mensen die nog in één kamer wonen om de rest van de villa niet te moeten verwarmen. Jonge mensen die hun dagen doorkomen met niets doen, drugs nemen en gamen, dat komt ook veel vaker voor dan veel mensen denken. Maar modelgezinnen of tweeverdieners met een huisje, tuintje en kindje zie ik ook bij mij de revue passeren. Bepaalde criminaliteit, zoals drugs, wordt vaak in een ogenschijnlijk marginaal milieu gesitueerd, maar dat is niet noodzakelijk juist. Als ik een koppel voor me zie met elk een dikke luxewagen voor de garage van hun dure villa en ik maak hun rekening, denk ik toch vaak: tja, ofwel gaat hun hele inkomen op naar de afbetaling daarvan, ofwel financieren ze dat op een minder legale manier. Het zou niet de eerste keer zijn dat een zogezegd leegstaande en ongebruikte schuur een drugslabo of wietplantage blijkt te herbergen.”

De doden kunnen nooit de schone schijn ophouden.

“Ze verbergen nooit de waarheid, maar ze praten wel. ‘De doden praten’ is ook de titel van mijn nieuwe boek, dat eind deze maand verschijnt. Ik laat de doden spreken, nog een laatste keer, en als je een goede luisteraar bent, begrijp je ook wat ze je vertellen. Waar ze vandaan komen, hoe ze hun leven hebben geleid, hoe ze aan hun einde zijn gekomen, en wie voor dat einde verantwoordelijk was.”