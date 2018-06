West-Vlaming scheert hoge toppen met messentruc in 'America's Got Talent' MVO

05 juni 2018

16u23 6 TV Aaron Crow komt uit Ruiselede in regio Brugge, maar vond - letterlijk - blindelings zijn weg naar de Verenigde Staten. Zijn indrukwekkende messentruc werd al meer dan 700.000 keer bekeken op YouTube.

Met zijn act, waarin hij geblinddoekt voorwerpen in twee hakt, liefst met een paar menselijke 'slachtoffers' op zijn parcours, won hij in 2003 al het erkende wereldkampioenschap magie. Nu waagt hij zijn kansen in de Amerikaanse talentenjacht.

De zender plaatste het fragmentje met zijn performance al online als teaser, en nog voor de uitzending kreeg het al meer dan 700.000 views. In 2013 deed hij al eens mee aan 'Britain's Got Talent', waar de juryleden meer dan onder de indruk waren van zijn kunnen. Hij schopte het er tot de halve finales. Of ook de Amerikaanse jury voor hem zal zwichten, weten we pas later vanavond, na de uitzending.

Buur van Hugh Grant

Van opleiding is hij nochtans leerkracht, maar sinds zijn doorbraak reist hij de wereld rond met zijn show. 'The illusionists live' was al te zien op Times Square in New York en in Las Vegas. "De sfeer is hier ‘unreal’", zei hij daar in 2014 al over tegen onze krant. "We zijn buren met Bradley Cooper, die hier The Elephant Man speelt, en Hugh Grant is mijn overbuur in het appartement waar ik woon."

"Mijn collega’s en ik waren eerder al te gast in het zevensterrenhotel Emirate Palace in Abu Dhabi, we speelden in Nieuw Zeeland, Mexico, toerden door Australië en nu door de Verenigde Staten. In de show wordt ik onder andere geflankeerd door Kevin James, in de goochelwereld beschouwd als een van de ‘greatest minds in magic’. Ook Jeff Hobson, ontsnappingskunstenaar Andrew Basso en Adam Trent en Dan Sperry zitten in 'The illustionists live'. Ik werd geselecteerd uit meer dan drieduizend acts."

Not big in Belgium

Nochtans blijft Aaron Crow in ons land een onbekende naam. “Hier weten inderdaad maar weinig mensen wat ik doe. Ik liet ooit aan een regionale zender weten dat ik had opgetreden in The Sydney Opera House, waarop ik de vraag kreeg wat dat met West-Vlaanderen te maken had.”

"De voorbije vijf jaar deed ik misschien vijf shows in België. In mijn straat in Ruiselede weten enkele buren wel waar ik mee bezig ben. Anderen vragen dan weer ik of kan komen optreden op hun communiefeest of het bal van de kaartersclub (lacht). Ik werkte jarenlang in De Zande. Eerst als opvoeder, daarna als campusverantwoordelijke. De vraag die ik waarschijnlijk het meest te horen kreeg was: Meneer, toon nog eens een trucje. Af en toe kom ik nog eens iemand tegen van toen en ze herinneren het zich nog allemaal. Jaren heb ik mijn job in De Zande gecombineerd met een leven op de planken, maar uiteindelijk dwong een keuze zich op. Ik heb het gevoel dat weinig kan tippen aan wat ik nu doe. Toch droom ik nog van een volledig eigen show. Mijn script is al uitgewerkt en de eerste stappen zijn gezet om ‘The Crow Project’ te realiseren.”

Hopelijk zal zijn deelname aan de internationale talentenjacht die droom eindelijk doen uitkomen.