Wesley Sonck over 20-jarige dochter: “Ja, ze krijgt berichtjes van voetballers” BDB

09 april 2020

22u45 1

Voormalig profvoetballer Wesley Sonck (41) is apetrots op z’n 20-jarige dochter Amy. “Wie had gedacht dat ik ooit zo’n prachtige vrouw op de wereld zou zetten?”, vertelde hij in het VIER-programma ‘Gert Late Night’. Ook Amy zelf getuigde over de goede band met haar papa. “Sinds hij vaker thuis is, heb ik z'n zorgzame en lieve kant leren kennen", lachte ze. Daarnaast verklapte Amy ook dat ze regelmatig berichtjes krijgt van voetballers die in haar geïnteresseerd zijn, ook van buitenlandse ploegen. “Ik vraag dan altijd of ik in haar plaats een bericht moet terugsturen”, aldus Sonck. Niet alleen Amy krijgt trouwens verzoekjes van voetballers, ook de verleidsters van ‘Temptation Island’ worden wel eens uitgenodigd. Dat verklapte Goedele Liekens aan Gert Verhulst.



