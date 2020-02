Wesley Sonck danst op 'U Can't Touch This' in ‘Groeten Uit’ Redactie

11 februari 2020

00u00 0 TV Vanavond reist voormalig voetballer Wesley Sonck (41) in 'Groeten uit' terug naar 1991, het jaar waarin hij twaalf kaarsjes uitblies. Samen met zijn vriendin Virginie en hun nieuw samengesteld gezin haalt hij herinneringen op aan zijn jeugd. Zo krijgen ze het bezoek van Erik en Sanne, die hun hit 'Veel te mooi' brengen. "Mijn vrienden gaan stikjaloers zijn, dat is echt de max", aldus Wesley.

Zijn tienerjaren stonden vooral in het teken van voetbal, maar Wesley haalde ook graag zijn dansmoves boven. An Lemmens komt daarom op bezoek met choreograaf Roy Julen (midden op foto), die het gezin een choreografie leert op het nummer 'U Can't Touch This'.

Ook Kevin, de broer van Wesley, komt langs met een stel vrienden van vroeger voor een partijtje kaatsen. En 's avonds staan er frietjes met een rauw geklutst ei op het menu.

'Groeten uit’, VTM, 20.35 uur