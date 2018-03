Werner De Smedt en zijn Julie: "We groeien nog altijd dichter naar elkaar toe" CD

Bron: Story 0 TV Voor Familie-acteur Werner De Smedt (47) en zijn vrouw Julie (40) betekent Pasen zoveel als gezellig samen zijn met zonen Emile (17), Lowie (15) en Roman (7). Momenten om te koesteren. "De twee oudsten zitten vaak op hun kamer, maar aan tafel praten we bij", klinkt het in Story.

Geen Pasen zonder chocolade, en dat is ten huize van Werner De Smedt niet anders. Overdaad schaadt, maar in deze periode wordt dat even door de vingers gezien. "De vader van Julie organiseert elk jaar een grote zoektocht naar paaseieren in zijn tuin. En ook bij mijn moeder krijgen de kinderen veel chocolade. Ik denk dat we er makkelijk een jaar zoet mee zijn! Julie maakt er dan ook meestal een kruising tussen een brownie en een cake van", vertelt Werner. "Dat is beter, want als je mij laat doen, zit ik anders een hele avond van die kleine eitjes te eten. Daar kan ik mij echt ziek in eten", pikt Julie in. "Werner kan makkelijker neen zeggen, maar ik ben een echte levensgenieter."

Pasen draait bij jullie meer om familie dan om religie.

Werner: Zeker. Enkele jaren geleden heeft Julie zich zelfs laten ontdopen, na al die schandalen van seksueel misbruik in de Kerk.

Julie: Via een formulier heb ik me laten schrappen uit het doopregister. We geloven toch geen van allen in God.

Werner: Onlangs lieten we de naam Jezus vallen, en Roman wist niet eens wie dat was.

