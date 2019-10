Werner De Smedt beleeft woelige tijden in ‘Familie’: “Een scène van Rudi en Zjef eindigt wel héél vaak met een kus...” Jean D'Hont

"Een scène van Rudi en Zjef eindigt wel héél vaak met een kus...", merkt Werner De Smedt (49) op in Dag Allemaal. Al is die frequentie toch wat afgenomen, nu hun huwelijk in 'Familie' door een crisis gaat. Het gevolg van een dronken nachtje, waardoor baby Kasper onrechtstreeks het leven liet.

Het leven is voor Werners ‘Familie’-personage Rudi momenteel erg woelig. Die zit, nu duidelijk is dat hij na een nachtje stappen met Niko mee verantwoordelijk is voor de dramatische dood van baby Kasper, in een huwelijkscrisis met Zjef. “Een heftige verhaallijn, waar ik met plezier m’n tanden in zet”, zegt Werner. “Ik was meteen mee toen de nieuwe scenarist met deze plotwending kwam aandraven. Goed ook dat er nog eens een verhaal wordt verteld waar een half jaar spanningsbogen en grote emoties rond gebouwd kunnen worden.”

Rudi en Zjef beleven nu een huwelijkscrisis, maar normaal spat de liefde eraf. “Ja, ’t lijkt soms alsof ze ons bij elke scène de kleren van ’t lijf willen laten rukken”, vertelt Werner. “Ik weet niet hoe ’t komt, maar een scène met Rudi en Zjef eindigt wel héél vaak met een passionele kus.” En dat levert gemengde gevoelens op: “Een man kussen went wel. Niet dat ik ervoor sta te springen, maar ik ben er ook niet vies van. Gelukkig wordt het bij ‘Familie’ ook nooit té intiem.”

Recent moest Werner een stomdronken Rudi spelen. De acteur - die in het verleden zelf met verslavingen kampte - kan die scènes goed van de realiteit scheiden, vertelt hij. “Een dronken man spelen is puur techniek”, laat hij weten. “De scène waarin Jo Hens en ik het verkeersbord stelen waardoor het ongeval met Jan en baby Kasper gebeurt, stond er van de eerste keer goed op.” Zelf drinkt Werner enkel nog met mate, met dank aan zijn gezin: “Bij gelegenheid een glaasje wijn, louter voor de gezelligheid. Maar ik hou het altijd sober. (resoluut) Ik leef nu voor mijn gezin. Julie en ik zijn vijftien jaar samen, waarvan twaalf getrouwd. Ik ben onze lieve heer nog altijd dankbaar dat zij in mijn leven is gekomen. Julie verdient een standbeeld. En onze Roman is het beste wat mij ooit is overkomen.”

