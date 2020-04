Werkneemster Fabrizio doet mee aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’: “Hij heeft me tips gegeven” Isabelle Deridder

05 april 2020

11u01 0 TV Driewerf hoera, want onze favoriete zondagse natuurdocumentaire genaamd ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ is terug met een zesde seizoen. Daarin nemen opnieuw acht sexy singles hun intrek in een exotische villa, waar ze te maken krijgen met de gevreesde tablet of terror. Een van de deelneemsters is de 23-jarige, Limburgse tattoo queen Julie: “Hopelijk geeft dit mijn carrière een boost.”

Eerst en vooral: waarom wilde jij hieraan meedoen, Julie?

Heel simpel: ik had zin in een nieuw avontuur. Ik had er net een lange relatie op zitten. Die relatiebreuk was - net als mijn relatie trouwens - erg heftig geweest, en ik wilde iets voor mezelf doen om dat allemaal een plaats te geven. En dat werd dan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’.

Een aparte manier om je relatiebreuk te verwerken, niet?

Vind je? Ik vond het vooral leuk dat ik nu de kans had om mee te doen. Ik had niets te verliezen hé. Ik wilde mij gewoon amuseren. Ik ben zeker niet naar Thailand getrokken met het idee dat ik daar de ware zou vinden. Integendeel, ik was er zeker van dat die jongens allemaal fuckboys zouden zijn.

Was dat ook zo?

Euhm... Geen commentaar. (lacht) Daar zal je voor moeten kijken.

Point taken. Vertel ons liever eens of jij al veel relaties hebt gehad.

Nee, absoluut niet. Ik had eerst een relatie van zes jaar, en dan vervolgens eentje die een jaar duurde. Ik ben dus iemand die het gewoon is om altijd iemand aan mijn zijde te hebben. Nu ben ik voor de eerste keer in lange tijd single, en probeer ik daar ook van te genieten.

Lukt je dat?

Best wel. Vroeger dacht ik altijd dat ik iemand naast mij nodig had om gelukkig te zijn. Ik was ook altijd heel erg aanhankelijk tegenover mijn lief. Maar nu ik al een tijdje alleen ben, heb ik mijzelf beter leren kennen. En ik heb ontdekt dat ik ook gelukkig kan zijn zonder een partner. Al mis ik af en toe wel affectie, dat wel. Maar als ik terug in een relatie stap, dan wil ik dat anders aanpakken.

Hoe bedoel je?

Ik wil proberen om minder jaloers te zijn. Soms heb ik daar echt wel last van, en dat is natuurlijk niet zo fijn voor mijn partner. Daarnaast wil ik onafhankelijker zijn. Natuurlijk is het leuk om tijd door te brengen met je lief, maar ik wil ook dat we er beiden een eigen agenda op nahouden. Er moet een zekere vrijheid zijn, zonder dat ik daarmee wil zeggen dat je mekaar moet bedriegen of iets dergelijks. Trouw is sowieso heel erg belangrijk, dat wijzigt niet omdat je een beetje vrijheid wil.

Da’s waar. Welke eigenschappen vind je nog belangrijk bij een partner?

Qua uiterlijk val ik vooral op grote, getinte en atletische mannen. Wat innerlijk betreft heb ik wat meer eisen. Zo wil ik in de eerste plaats dat hij eerlijk is en iets te zeggen heeft. Ik vind Channing Tatum een ontzettend knappe man en mijn lief mag daar gerust op lijken, maar als hij enkel knap is, dan stopt het al snel. Daarnaast wil ik ook dat het een partner is die op gelijke voet met mij staat. Als hij de hele tijd achter mij aanloopt als een schoothondje, dan vind ik daar niets aan. Ten slotte wil ik ook iemand die mij steunt in mijn ambities, net zoals ik hem wil steunen in de zijne.

Wat hoop jij in feite te bereiken met je deelname? Die perfecte partner vinden?

Nee joh, daarvoor doe ik het echt niet. (lacht) Ik heb in de eerste plaats meegedaan voor de ervaring. Ik omschrijf mezelf als een levensgenieter die dol is op gekke en spontane acties, en dit paste perfect in dat plaatje. Ik doe niet mee om zomaar bekend te worden, da’s echt mijn ambitie niet. Maar als ik echt op iets mag hopen, dan is het wel dat mijn deelname een boost kan geven aan mijn carrière. Ik werk als tattoo-artieste, en extra aandacht zou mooi meegenomen zijn.

Wij zouden denken dat het je niet aan aandacht ontbreekt, want je werkt toch in het salon van Fabrizio?

Klopt, maar de mensen kijken in de eerste plaats naar wat Fabrizio doet hé. Logisch ook, want het is zijn naam die aan het salon verbonden is.

Over Fabrizio gesproken: wat denkt hij van je deelname?

Hij vond dat onmiddellijk een goed idee, om eerlijk te zijn. (lacht) Hij heeft zelf ervaring met realityprogramma’s, dankzij z’n deelname aan ‘Temptation Island’ en ‘Temptation Island VIPS’. Toen ik hem vertelde wat ik van plan was, steunde hij me onmiddellijk. Hij zei me dat ik er in de eerste plaats van moest genieten.

Heeft hij je ook goede raad gegeven, als ervaringsdeskundige?

Absoluut. Hij benadrukte dat ik vooral mezelf moest blijven. En dat ik ook mijn verstand moest blijven gebruiken. Het is gemakkelijk om je gek te laten maken door wat je allemaal hoort en ziet tijdens je deelname aan een realityshow, maar dat kan je vermijden door goed na te denken. Daarnaast zei hij me ook dat ik me niet te druk mocht maken in de camera’s die overal staan opgesteld. Dat vond ik aanvankelijk best moeilijk, maar na een tijdje ben je de camera’s wel vergeten.

Kon je het met iedereen goed vinden? Of gaan we gekke beelden van jou te zien krijgen?

Uiteraard is het zo dat er in een groep altijd mensen zijn die je beter liggen. En zonder in detail te treden: sommige aangespoelde exen hadden, wat mij betreft dan toch, ook onmiddellijk weer mogen vertrekken. (lacht)

Kijk jij met een tevreden gevoel terug op je deelname?

Zeker weten. Ik ben steeds mezelf gebleven, en ik denk ook dat mensen dat appreciëren. Ik ben dan ook blij dat het nieuwe seizoen van start gaat, want ik ben zelf ook heel benieuwd om alles terug te zien. Bepaalde dingen herinner je jezelf, al dan niet door alcohol, toch wel op een heel andere manier. Combineer dat nog eens met een villa vol exen: dat staat sowieso garant voor spanning en drama. (lacht)

‘Ex on the Beach: Double Dutch’, iedere zondag om 21u30 op MTV