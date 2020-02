Werkgeversorganisatie Voka niet blij met uitspraken Niels Lagrange in ‘The Sky is the Limit’ SDE

29 februari 2020

07u58

Werkgeversorganisatie Voka is niet opgezet met verschillende uitspraken van ondernemer Niels Lagrange (28), die te zien is in 'The Sky is the Limit'. "Ondernemers voelen zich geschoffeerd", klinkt het in Het Belang van Limburg.

In het tv-programma ‘The Sky is the Limit' deed Niels Lagrange enkele opvallende uitspraken over zijn faillissement. “Omzet is geen winst. Daar had ik me in het begin aan mispakt”, liet hij zich onder meer ontvallen. Ook een uitspraak in Het Belang van Limburg valt in slechte aarde: “Met je gezicht tegen de muur lopen, hoeft niet het einde van de wereld te betekenen”, vertelde Lagrange toen. “Wat dat betreft hebben wij nog wat te leren van Amerika, waar dat onderwerp totaal geen negatieve bijklank heeft. Sterker: als je in Amerika niet failliet bent geweest, ben je een loser.”

Het zette op sociale media en bij werkgeversorganisatie Voka kwaad bloed. “Wij hebben deze week verschillende boze mailtjes en telefoontjes gekregen van Limburgse ondernemers. Ze voelen zich geschoffeerd door de uitspraken die Niels Lagrange doet in ‘The Sky is the Limit’ en in de kranten”, zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten in Het Belang van Limburg. “Die man heeft een heleboel flauwe uitspraken gedaan. Dat je als ondernemer in de VS een loser bent als je nog nooit failliet bent gegaan, dat is natuurlijk de grootste onzin. Iemand als Niels Lagrange is zeker niet de standaard van wat wij beschouwen als goed ondernemerschap. En als je het verschil niet eens kent tussen omzet en winst, wat heb je dan te zoeken in een tv-programma over ondernemers?”

Niels Lagrange reageert in dezelfde krant: “Ik probeerde als een sympathieke kerel over te komen op tv, maar ik ben misbegrepen. Ik wilde eigenlijk zeggen dat je bij een faillissement niet bij de pakken moet blijven zitten.”