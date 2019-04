Exclusief voor abonnees Wereldvreemd en hypochonder: Philippe Geubels is een atypische komiek: “De actualiteit volg ik totáál niet, tenzij er nieuwe medicijnen uitkomen” Wim Nijsten

11 april 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV “Ik was liever zanger dan komiek geworden”, zegt Philippe Geubels (bijna 39) in Dag Allemaal. “Maar daar moet je voor kunnen zingen, hé.” Dat de kale komiek voorts wél van alle markten thuis is, zal hij bewijzen in ‘Geub’, z’n eerste eigen sitcom waarin hij... zichzelf speelt. Een nogal zielige versie weliswaar.

In zijn comedyshows én op tv laat Philippe Geubels geen kans passeren om z’n vrouw erdoor te sleuren. Moegetergd door z’n vlijmscherpe uithalen laat ze hem in ‘Geub’ - nu op Telenet Play en in het najaar op Eén - zitten voor een 67-jarige Hollander. “Voor wie eraan zou twijfelen: deze reeks is niet autobiografisch, hé”, lacht ­Philippe. “Natuurlijk is m’n vrouw er niet écht vanonder.”

Fictie maken was al lang een droom, niet? Daar was al sprake van toen je nog bij VIER werkte. Waarom is het er nooit eerder van gekomen?

