Wendy Van Wanten paradeert in sexy babydoll op tv

05u00 1 VRT Wendy Van Wanten in Loslopend Wild en Gevogelte TV Het is al een hele tijd geleden dat we Wendy Van Wanten nog eens op tv zagen. Maar vanavond maakt ze (even) haar comeback in 'Loslopend Wild en Gevogelte' en dat doet ze op haar best - lees meest sexy manier...

Wendy is een van de gastacteurs in het nieuwe seizoen van ‘Loslopend Wild en Gevogelte’ op Eén en heeft niet veel nodig om op te vallen. In de aflevering vanavond verschijnt ze in een engelachtige witte babydoll, die weinig aan de verbeelding overlaat. Wanneer Lucas Van den Eynde, die een scène met haar mocht spelen, een postpakketje bij zijn ‘buurvrouw’ komt ophalen, is die helemaal van zijn melk eenmaal Van Wanten op een wel erg zwoele manier haar hit ‘Paroles Paroles’ begint te zingen. Al had Van den Eynde er niet op gerekend dat ook manlief Frans thuis was…

Loslopend Wild en Gevogelte - dinsdag om 21.20 uur op Eén.