Wendy Van Wanten over dé vraag die haar blijft achtervolgen: "Iedereen weet genoeg. Mijn zoon weet wie zijn papa is."

17 mei 2018

23u47

Bron: VIER 88 TV Een nieuwe dag op de boot van Gert Verhulst, een nieuwe lading bedgeheimen. Vanavond: Wendy Van Wanten (58). Het werd tussen haar en James Cooke even intiem, maar Iris Vandenkerckhove - zoals Wendy echt heet - liet ook haar hart spreken.

"Het is de eerste keer in 12 jaar dat ik met een andere vent in bed lig", zet Wendy meteen de toon. Ze geeft al snel toe dat het een rolletje is, hoe ze het hoofd van veel mannen op hol kan brengen. Hoe haar 'Franske' daar allemaal mee omgaat? "Laat ze maar doen, ik ga toch met haar naar huis."

Ze heeft het met James ook over haar échte leven, als Iris Vandenkerckhove. "Als Iris maak ik dingen mee. Ik heb hard moeten doorbijten als Dany, mijn manager en partner voor 17 jaar, mijn vriend, mijn alles, is overleden. Dat was een heel moeilijk moment", verbijt ze haar tranen. "Zijn laatste berichtje was: 'Jij bent de beste'. Ik mag hem niet vergeten. En dat gaat nooit gebeuren. Het is moeilijk om over te praten, maar ik moet het vertellen. Ik heb daar héél veel verdriet van gehad."

Is Clément de zoon van prins Laurent?

James trok ook zijn stoute schoenen aan, en vroeg Wendy of we ooit te weten zullen komen wie de vader van Clément is. Er wordt al jaren geïnsinueerd dat Wendy's zoon het kind is van prins Laurent "Iedereen weet genoeg", reageert Van Wanten. "Clément weet wie zijn papa is." Ze hebben het nog kort over de hele heisa die toen is ontstaan. "Dat was niet leuk, hé", aldus Wendy. Maar veel meer lijkt de zangeres daar niet over kwijt te willen.

"Jij baadt in een bad van seks", grapt James verder nog. Wendy denkt er het hare van: "Ik heb hier nu vier dagen zonder gezeten." Dat is voor haar duidelijk lang. "Ja, het gaat nogal vuurwerk geven." 'Franske' is dus gewaarschuwd...

Bekijk hier alle bedgeheimen van Wendy: