Wendy uit 'Blind Getrouwd' over hobbelig parcours met Damiano: "ik hoef geen medelijden" Michael Vanderleyden

15 maart 2018

06u00

Bron: TV Familie 0 TV Voor Wendy (30) is ‘Blind Getrouwd’ geen makkelijke noot om kraken. Het gebrek aan intimiteit en de erg voorzichtige houding van Damiano (38) maken hun pad heel hobbelig. In die mate dat je hun huwelijk nog weinig kans zou geven.

"Dit is geen gulden middenweg meer", verwoordde Wendy het in de voorbije aflevering. "Dit neigt naar Damiano’s kant." In een openhartig gesprek met TV Familie doet ze haar verhaal.

Veel kijkers voelen met je mee en vinden dat Damiano z’n hart te weinig openstelt voor jou. Had jij ook dat gevoel?

Eigenlijk niet. Omdat ik wíst dat Damiano echt wel zijn uiterste best deed. En meer kon hij niet doen, natuurlijk. Gevoelens kan je niet forceren, hé.

Vind je de kritiek te hard? 

