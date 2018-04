Wendy en Damiano klinken op hun scheiding: "Happy divorce" DBJ

12 april 2018



Bron: Instagram 2 TV Wendy en Damiano uit 'Blind Getrouwd' hebben de scheiding aangevraagd. Een bijzonder moment, waarover ze achteraf nog gezellig gingen nakaarten op restaurant.

Niet veel mensen kunnen het zeggen. Scheiding aanvragen en dezelfde avond nog met je ex gezellig gaan dineren op restaurant. Hoewel ze in 'Blind Getrouwd' alles hebben geprobeerd om hun relatie te laten slagen, lukte het niet voor Wendy en Damiano. Woensdag hakten ze de knoop door.

"Mijn dag vandaag: eerst de scheiding aangevraagd, daarna de vriendschap gevierd", schrijft Wendy op haar Instagrampagina. Daarbij vertelt ze met hashtags dat ze geen spijt heeft van haar deelname en dat het vriendschap is die overblijft.

Mijn dag vandaag: eerst de scheiding aangevraagd, daarna de vriendschap gevierd 🙂🥂#justacasualwednesday #blindgetrouwd #happydivorce #friendshipgoals #silverlinings #noregretsonlymemories

Van de vijf koppels die in dit derde seizoen deelnamen aan 'Blind Getrouwd', bleven er drie samen. De scheiding van Wendy en Damiano was vooral te wijten aan het gebrek aan gevoelens bij Damiano. "Ik kan dat niet forceren", liet hij meerdere keren optekenen in het programma.

Vorige week maandag was te zien hoe het koppel een einde maakte aan hun huwelijk. Daarbij vloeiden tranen, maar de twee besloten toch vrienden te blijven. Genoeg om gezellig te gaan eten op restaurant dus.