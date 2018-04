Wendy blijft niet bij de pakken zitten na ‘Blind Getrouwd’: "Mijn eigenwaarde hangt niet af van de mening van anderen" Veerle Van De Wal/Michaël Vanderleyden

11 april 2018

06u00

Bron: STORY/TV FAMILIE 0 TV Wendy (30) hoopte de man van haar leven te vinden in Blind Getrouwd. De realiteit besliste er anders over. Meer dan vriendschap werd het niet met Damiano (38). "We hebben een goede band, maar liefde verwacht ik niet meer."

Het was opnieuw een geslaagde editie van Blind Getrouwd: Vlaanderen keek week na week massaal hoe het de koppels verging en drie van de vijf duo’s zijn vandaag nog samen. Voor Wendy en Damiano was er geen happy end weggelegd. "Natuurlijk ben ik teleurgesteld", vertelt Wendy openhartig. "Toch ben ik dankbaar dat ik zo’n avontuur heb mogen meemaken. Niet in het minst omdat ik er met Damiano een goede vriend aan overhield. Bovendien heb ik veel over mezelf geleerd. Ik ben er nu bijvoorbeeld achter dat ik een zorgzame man wil. Ik ben een gever, en ik verwacht van mijn partner hetzelfde."

Jij leek je tijdens het programma ook meer te geven dan Damiano.

"Mijn gevoelens stonden verder dan die van Damiano, maar verliefd was ik niet. Waarschijnlijk zou ik dat wel geworden zijn als Damiano ook chemie tussen ons voelde. Maar ik wist dat het niet wederzijds was, dus stelde ik mijn hart niet helemaal open. Op de eerste avond van onze huwelijksreis hadden we een moeilijk gesprek. Toen al dacht ik: ‘Ai, waar ben ik aan begonnen? Dit gaat heel moeilijk worden’."

Maar je koesterde nog hoop?

"Ik geloofde eerst dat onze gevoelens zouden groeien, ja. En we hebben er allebei voor gevochten. Damiano was heel attent en deed veel leuke dingen voor mij: een overnachting boeken in een b&b, ons inschrijven voor een cocktailworkshop… Ik voelde dus wel dat hij me graag had. Maar als er na vijf weken geen liefdevolle kus komt, weet je waar je staat."

Jullie hebben wel voorzichtig gekust...

"Op mijn aansturen gaf Damiano me af en toe een kusje, in de hoop dat er toch liefde zou groeien. Maar het voelde heel onwennig, en na een tijdje merkte ik dat hij telkens verkrampte. Dus dat was geen goed idee."

Jullie hebben vijf weken samen de nacht doorgebracht. Maar er is nooit iets gebeurd tussen de lakens?

"Nee, echt helemaal niets (lacht). Natuurlijk vind ik Damiano wel aantrekkelijk. Hij zorgt goed voor zichzelf en heeft een mooi lichaam. In het gewone leven zou ik nochtans niet meteen op hem afstappen. Ik zou denken dat hij een player is, al zou dat een verkeerde eerste indruk zijn."

Aan de schandpaal

Sommige kijkers noemden je opdringerig, anderen hadden medelijden met je. Heb je spijt van bepaalde uitspraken?

"Nee, ik ben altijd mezelf gebleven. Ik vind het alleen jammer dat ik in het begin onzeker leek. Maar Damiano gaf weinig bevestiging. Hij zei bijvoorbeeld niet dat ik er goed uitzag. Hij wou me geen valse hoop geven, wat ik wel waardeer. Daardoor heb ik vrij snel een klik kunnen maken. Mijn eigenwaarde hangt niet af van de mening van anderen. Tegelijk ben ik blij dat ik gespaard ben gebleven van harde kritieken. Al heb ik de afgelopen weken wel elke maandagnacht slecht geslapen. De reacties op de uitzendingen waren telkens overweldigend."

Als Blind Getrouwd-kandidaat werd je psychologisch begeleid. Heb je daar veel aan gehad?

"Absoluut. Niet alleen omdat je trouwt met een onbekende, maar ook omdat iedereen mij plots kent. Dat is moeilijk te vatten. Ook bij de administratieve rompslomp rond de scheiding word ik goed begeleid. Ik hoop vooral voor Mike en Marjolein dat de mediastorm snel gaat liggen. Niemand verdient het om zo aan de schandpaal genageld te worden."

Zou Mike geen goede match zijn voor jou?

