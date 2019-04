Wellnesscomplex brandt uit in ‘Helden van Hier: Door het Vuur’: “Dat is volledig van hout, hé!” SD

03 april 2019

21u40

Bron: VTM 0

Het team rukt uit voor een parkiet die met zijn gareel vastzit in een boom. “Straks stoofpot zeker?”, lacht de eigenares. En dus klimt Erik in de boom in de hoop de parkiet er veilig uit te krijgen.

Een wellnesszaak staat in lichterlaaie. Het team doet er alles aan om de brand te blussen, maar het wordt al snel duidelijk dat het geen eenvoudige klus zal zijn, aangezien het gebouw volledig van hout is.